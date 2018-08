Doua persoane au murit inecate in Marea Neagra, la Eforie

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate, vineri dupa-amiaza, sa acorde primul ajutor unui barbat de aproximativ 60 de ani, pe plaja de la Eforie. El a intrat in mare, desi curentii erau puternici si salvamarii le spuneau oamenilor sa nu intre in apa, iar la un moment dat nu a mai putut reveni la mal.Barbatul a fost adus la tarm in stare grava, aflandu-se in stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare, fara rezultat insa, astfel ca s-a constatat decesul barbatului.Dupa cateva zeci de minute, tot pe plaja de la Eforie, a fost gasit trupul unui barbat, autoritatile stabilind ca este vorba de o persoana disparuta in mare joi dupa-amiaza. Victima avea 75 de ani.Trupurile neinsufletite au fost duse la morga pentru necropsie.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea anuntau, joi seara, ca pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei persoane aflate in pericol, in mare, in statiunea Eforie Nord, in dreptul digului Belona. Echipa de interventie s-a deplasat in zona respectiva si a inceput cautarile, barbatul fiind gasit vineri.De la inceputul sezonului estival si pana in prezent, opt persoane s-au inecat in mare, iar alti aproximativ 30 de oameni au fost salvati de la inec.