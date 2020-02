Fostul ministru Decebal Traian Remes a murit

Ziare.

com

Conform presei locale, Decebal Traian Remes a murit vineri, el fiind bolnav.Nascut la 26 iunie 1949, la Basesti, in judetul Maramures, Remes a fost ministru al Finantelor (1998-2000) si ministru al Agriculturii si dezvoltarii rurale (2007).El a fost si deputat in legislatura 1996-2000.In 2007 a demisionat din functia de ministru al Agriculturii in guvernul condus de Calin Popescu-Tariceanu, ca urmare a unui scandal mediatic declansat prin aparitia unor inregistrari din ancheta DNA care il viza.Remes a fost condamnat la trei ani de inchisoare, sub acuzatia de luare de mita, fiind eliberat conditionat in 2014.