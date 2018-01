Gripa face o noua victima: Un barbat de 40 de ani din Iasi a murit

Ziare.

com

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a realizat raportul privind morbiditatea prin infectii respiratorii acute, pentru intervalul 15 - 21 ianuarie.Astfel, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost de 79.459, cu 3,6% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent.Barbatul din judetul Iasi avea conditii medicale pre-existente si nu era vaccinat anti-gripal.Acesta este cel de-La inceputul acestei saptamani, o femeie de 40 de ani din Botosani a murit din cauza gripei , iar saptamana trecuta, au decedat un baiat de 15 ani din Salaj si o femeie in varsta de 69 de ani din Capitala De la inceputul sezonului, pana in 21 ianuarie, cele mai multe in Bucuresti si Constanta.Pana la aceeasi data, au fost vaccinate antigripal peste 700.000 de persoane cu vaccin distribuit de MS.