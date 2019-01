Inca o femeie a murit de gripa. Numarul deceselor a ajuns la 19, autoritatile spun ca suntem in prag de epidemie

Ziare.

Numarul deceselor cauzate de gripa, in sezonul 2018-2019, a ajuns astfel la 19.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat anterior ca Romania este in pragul unei epidemii de gripa, precizand ca saptamana trecuta, numarul cazurilor de imbolnaviri a depasit cu 20% estimarea specialistilor.In consecinta, specialistii au declarat debutul sezonului gripal, determinat de caracterul epidemic al ultimei saptamani, a anuntat, joi, ministerul Sanatatii. Practic, s-au inregistrat 1.155 cazuri de gripa clinica, fata de 80 cazuri in 2018 in aceeesi perioada a anului trecut.In acest sezon, ministerul Sanatatii a achizitionat 1.300.000 de doze si pana in acest moment au fost vaccinate prin cabinetele medicilor de familie 1.244.299 de persoane din categoriile de risc, care beneficiaza de vaccinare gratuita.v-a relatat pe larg e volutia numarul de cazuri si motivele pentru care in 2019, spre deosebire de anul trecut, vorbim despre o epidemie de gripa