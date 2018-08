Inca o victima pe litoral: Un barbat de 44 de ani s-a inecat la Mangalia

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, marti dupa-amiaza, pe plaja Belvedere din Mangalia acolo unde un barbat a fost scos inconstient din mare.La fata locului s-a deplasat si elicopterul SMURD care urma sa preia victima si sa o transporte la spital.Cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare incercand timp de cateva zeci de minute sa-l readuca la viata, fara succes insa. Barbatul care s-a inecat avea 44 de ani.Alte doua persoane au fost salvate de la inec in cursul zilei de marti in Eforie Nord. In sudul litoralului salvamarii au arborat steagul rosu care interzice scaldatul.