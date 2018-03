Judecatorii ieseni au inapoiat permisul unui sofer mort

Ziare.

com

Barbatul daduse in judecata Politia pentru a scapa de o sanctiune rutiera, insa in timpul procesului a murit.Magistratii Tribunalului Iasi au stabilit ca Valerian V. isi poate folosi permisul si trebuie sa primeasca inapoi jumatate de amenda primita de la politisti, pe care el o achitase."Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei (...) intocmit la data de 9 martie 2017 de catre intimat si exonereaza pe petent de sanctiunile aplicate. Dispune restituirea catre petent a sumei de 653 de lei, achitata cu titlu de amenda, aferenta procesului verbal", arata magistratii ieseni, care au mentinut decizia primei instante, Judecatoria Pascani.Barbatul daduse in judecata Politia dupa ce, pe 9 martie 2017, a fost sanctionat contraventional cu 1.305 lei, reprezentand 9 puncte-amenda si i-a fost retinut si permisul de conducere pe o perioada de 90 de zile, dupa ce ar fi condus cu viteza de 105 kilometri la ora in localitate.Soferul a contestat in instanta procesul verbal de sanctionare, iar magistratii au admis actiunea, pe motiv ca Politia nu a facut dovada verificarii metrologice a radarului.Potrivit motivarii emise de instanta, barbatul a murit pe 6 octombrie 2017.Specialistii in drept sustin ca legislatia nu contine prevederi exprese cu privire la situatii de acest gen."Din pacate, nu exista o institutie in drept care sa prevada astfel de situatii. Este adevarat ca asemenea cazuri pot parea ciudate si cumva sinistre chiar, dar, din acest punct de vedere, exista un vid legislativ. Au existat cazuri in care instantele au citat diverse persoane cateva termene bune, inainte de a afla ca acele parti nu mai erau in viata", a declarat avocatul iesean Gianina Porosnicu, specialist in procese privind legislatia rutiera.Acest caz ne aminteste de cel al barbatului care a mers la Tribunalul Vaslui pentru a obtine o sentinta care sa ateste ca este viu , dupa ce fusese declarat mort de catre magistrati.Chiar daca si-a pledat cauza in fata instantei, magistratii vasluieni au respins apelul si au pastrat decizia prin care a fost declarat mort, invocand tardivitatea introducerii apelului.