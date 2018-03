Legistii au stabilit cauza decesului tanarului din Pitesti abandonat pe strada de prietenii sai

Ziare.

Surse judiciare au declarat luni ca primele rezultate ale necropsiei indica drept cauza a decesului asfixia prin edem pulmonar acut.Conform surselor citate, concluzia legistilor pune pe plan secund ipoteza conform careia barbatul, cunoscut consumator de narcotice, ar fi fost victima unei agresiuni. In cadrul anchetei au fost, de asemenea, prelevate probe pentru analize toxicologice, avand in vedere faptul ca victima era cunoscuta drept consumator de droguri, au mentionat sursele citate.Duminica, in jurul orei 16:00, pe o strada din cartierul Teilor din muncipiul Pitesti un barbat a fost coborat dintr-un autotrurism si abandonat pe strada de prietenii sai, unde a fost gasit mort in momentul in care au ajuns echipajele de interventie alertate de martorii care au sunat la 112.Martorii le-au declarat politistilor ca au vazut cum un autoturism a oprit, iar doua persoane au dat jos din masina un barbat inconstient, pe care l-au lasat pe strada.La momentul la care au ajuns la fata locului politistii, barbatul murise. Victima a fost identificata, fiind vorba despre un tanar de 28 de ani, cunoscut drept consumator de droguri. Autoturismul fost identificat in trafic de catre un echipaj de jandarmi , iar barbatul care l-a abandonat pe tanar este cercetat in libertate pentru infractiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. El risca o pedeapsa de cel mult un an de detentie, conform legii.Surse judiciare au declarat ca la audieri tanarul de 20 de ani le-a spus politistilor ca a petrecut seara impreuna cu victima si cu trei tinere minore, ca barbatul pe care l-a abandonat se drogase si ca, nestiind cum sa-l ajute, s-a speriat si l-a lasat in fata blocului in care acesta locuia.