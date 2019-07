Medicii legisti au stabilit cauza mortii barbatului gazat de jandarmi la Vatra Dornei

Ziare.

Cauza directa a decesului este "insuficienta cardio-respiratorie acuta", potrivit certificatului de deces, publicat de StiriSuceava.net La cauze antecedente au fost inscrise "peritonita generalizata" si "infarct enteromezenteric total".Barbatul de 50 de ani din Vatra Dornei a ajuns in stare grava la spital, in coma profunda, dupa ce a fost implicat, vineri seara, intr-o altercatie cu jandarmii din oras. El a murit la spital sambata dimineata, iar medicii au descoperit ca acesta se afla in stop cardio-respirator din cauza unui infarct masiv suferit in timpul incidentelor cu jandarmii.Incidentul s-a petrecut vineri seara in Vatra Dornei, in timpul unui spectacol de muzica populara. Barbatul a fost reclamat ca ar fi atins indecent o fata de 12 ani. Jandarmii au fost sesizati si au vrut sa-l indeparteze pe barbat din zona scenei, insa sustin ca acesta s-ar fi opus incatusarii.Intreaga interventie a fost filmata de un cetatean si in imagini se poate observa ca interventia jandarmilor a fost de-a dreptul brutala. Doi jandarmi l-au pus la pamant si s-au asezat pe el. Unul dintre ei poate fi vazut cum il apasa si il strange in zona gatului, in timp ce barbatul se zbate.