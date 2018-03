Noi date despre moartea subita a lui Dan Muresan, in Kenya: fiul fostului ministru al Agriculturii lucra pentru Cambridge Analytica

Ziare.

com

Moartea lui Muresan, care a lucrat la campania din 2013 a presedintelui Uhuru, este cea care a deschis usa pentru ca Christopher Wylie sa se alature companiei Cambridge Analytica, acuzata ca in 2017 ar fi influentat alegerile din Kenya, relateaza presa din Kenya. Astfel, imediat dupa moartea lui Dan Muresan, fiul fostului ministru roman al Agriculturii Ioan Avram Muresan, Wylie a fost angajat de compania britanica, dupa cum el insusi a relatat."Nu stiam asta cand m-am angajat, dar predecesorul meu a lucrat in Kenya pentru presedintele Uhuru Kenyatta", a spus acesta, fara a da detalii despre cum a murit Muresan.Wylie a vorbit despre asta la un eveniment organizat de Investigates in Londra, la Frontline Club.Inainte de a vorbi despre moartea lui Muresan, Wylie a povestit despre mediul toxic de lucru, unde cei care nu sunt de acord cu sefii lor trebuie sa isi tina gura inchisa."Nu pot sa spun ca a fost ucis, a murit in camera lui de hotel", a spus Wylie despre moartea lui Muresan.Acesta era angajat la o companie engleza de telecomunicatii, aflandu-se de mai multa vreme in Kenya, dar nu isi inregistrase insa prezenta pe teritoriul Kenyei la misiunea diplomatica romana.Avertizorul de integritate Christopher Wylie a dezvaluit pentru publicatiile New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegatori americani, pentru a construi un puternic program software, in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale. Aceeasi companie de consultanta a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit).Steve Bannon a fost director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Citeste mai multe despre scandalul Cambridge Analytica: