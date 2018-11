Noi informatii in cazul exploziei din Neamt, in care a murit un tanar: Nu este exclusa ipoteza sinuciderii

Ziare.

In urma unei constatari tehnico-stiintifice, s-a stabilit ca furtunul de gaz care alimenta aragazul din apartamentul din Piatra Neamt, unde s-a produs explozia de la inceputul lunii noiembrie , cand un tanar de 29 de ani a fost ranit grav, a fost sectionat."A fost facuta o constatare tehnico-stiintifica in cadrul Inspectoratului de Politie Neamt. A rezultat ca furtunul de alimentare a aragazului cu gaz metan a fost sectionat. A rezultat, de asemenea, din ancheta, ca in baie s-a produs arcul electric, acolo a fost sursa exploziei, probabil in urma actionarii intrerupatorului", a spus Laurentiu Darie, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt.Ancheta nu a ajuns, inca, la final, mai multe persoane fiind audiate, nefiind exclusa varianta sinuciderii.Tanarul de 29 de ani, care a fost ranit grav dupa explozie a fost operat la Iasi, apoi a fost transferat la un spital din Belgia , din cauza arsurilor grave pe 70 la suta din suprafata corpului.