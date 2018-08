O femeie disparuta de la Spitalul Obregia zacea de 6 zile in curtea institutiei

Ziare.

Potrivit anchetatorilor, in 2 august familia pacientei Victoria Trandafirescu s-a adresat atat conducerii spitalului, cat si Politiei, anuntand ca femeia a disparut.Politistii au inceput cercetari si au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, fara sa gaseasca momentul in care Victoria Trandarfirescu a iesit pe poarta sau a sarit gardul.Potrivit unor surse judiciare, politistii au cautat-o, miercuri, in curtea spitalului, cu un caine de urma. Femeia a fost gasita moarta, intr-o zona cu vegetatie inalta, motiv pentru care a fost sesizat Serviciul Omoruri.Cadavrul a fost ridicat pentru necropsie, dar din primele verificari nu au fost sesizate urme de violenta.In acest caz a fost deschis un dosar de moarte suspecta, iar politistii urmeaza sa stabileasca exact circumstantele in care a avut loc decesul."Cu privire la cauzele si conditiile in care s-a produs decesul persoanei, cercetarile au fost preluate de compartimentul Morti Suspecte din cadrul Serviciului Omoruri si de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti", a transmis Politia Capitalei.