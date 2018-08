O fetita de 12 ani s-a inecat in mare. 23 de oameni au murit in acest sezon, dintre care 5 copii

Ziare.

Cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean din Constanta au fost solicitate sa intervina joi dupa-amiaza pe plaja Belvedere din Mangalia, unde o fetita de 12 ani fusese scoasa din mare in stare de inconstienta.Desi a fost resuscitata mai mult timp, fata nu a raspuns manevrelor, fiind declarat decesul.Steagul rosu, care interzice scaldatul in mare, este arborat de mai multe zile pe majoritatea plajelor din sudul litoralului, marea fiind agitata, cu curenti puternici. Cu toate acestea, foarte multe persoane, inclusiv copii sau varstnici, ignora sfaturile salvamarilor si intra in apa marii.Potrivit unui bilant realizat de reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, de la inceputul sezonului estival si pana in prezent, 23 de persoane s-au inecat in mare , cinci fiind copii.