O fetita de 3 ani a stat singura in casa cu mama ei decedata 24 de ore pana s-au gandit vecinii sa cheme politia

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, necropsia a aratat ca femeia care a fost gasita moarta in propria locuinta () din Navodari a decedat in urma unui infarct.De asemenea, anchetatorii au mai stabilit ca decesul a survenit cu cel mult 24 de ore inainte ca trupul ei sa fie gasit.Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Constanta au transmis, vineri, ca fetita femeii respective, care a fost gasita in locuinta, a fost plasata la un asistent maternal din cauza situatiei juridice neclare in care se afla."Avand in vedere situatia juridica neclara, s-a decis ca masura de protectie plasarea fetitei la un asistent maternal profesionist pana la clarificarea situatiei. In tot acest timp, tatal biologic va putea vizita minora si va primi tot sprijinul DGASPC Constanta pentru rezolvarea situatiei. Mentionam ca minora nu este declarata de tatal biologic, fapt pentru care acesta se va adresa instantei pentru a-si declara copilul", au afirmat reprezentantii DGASPC Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, miercuri seara, pe strada Cabanei din Navodari. In interiorul unei locuinte a fost gasita decedata o femeie in varsta de 43 de ani. De asemenea, in imobil se afla si o fetita in varsta de trei ani, care era nevatamata.Anchetatorii au stabilit ca, dar acestia ar fi auzitEi au anuntat autoritatile, care au intrat in locuinta si au facut aceasta descoperire.Femeia respectiva nu avea loc de munca si locuia impreuna cu fetita ei, concubinul si fiul cel mare fiind plecati la munca in strainatate. Victima a fost gasita in baie si pe corpul sau nu au fost vazute urme de violenta.