Panica in trenul Suceava-Bucuresti, dupa ce o femeie de 40 de ani a murit

Ziare.

com

Incidentul s-a produs duminica, in trenul IR 1750, Suceava-Bucuresti, pe raza judetului Vrancea.Femeii i s-a facut rau in timpul calatoriei, iar ceilalti calatori au incercat sa o ajute si au sunat la numarul unic de urgenta 112.O ambulanta a Serviciului Judetean Vrancea a asteptat trenul in cea mai apropiata gara, dar medicii nu au mai putut sa salveze persoana care avea mai multe probleme medicale.Decesul femeii a fost declarat in gara Adjud dupa ce echipajul de salvare a intrerupt manevrele de resuscitare.La fata locului s-au deplasat echipaje ale Ambulantei, Politiei si Pompierilor."In aceasta dimineata, politistii Serviciului Judetean Politie Transporturi Vrancea au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca in trenul IR 1750, Suceava-Bucuresti unei femei i s-a facut rau si nu mai prezinta semne vitale.In statia Adjud a fost preluata de un echipaj SAJ Vrancea, i s-au efectuat manevrele de resuscitare, insa, din pacate, a fost constatat decesul.Femeia, in varsta de 40 de ani, din judetul Bacau, a fost identificata si era cunoscuta cu afectiuni medicale", a declarat reprezentantul IPJ Vrancea, Paula Enache.Conform procedurii, in acest caz politistii vor intocmi dosar penal pentru moarte suspecta.