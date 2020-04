Protocolul mortii pentru pacientii cu COVID-19: Doar 2 rude pot vedea cadavrul, sicriul e sigilat la morga

LIVE

Toate acestea apar intr-un ordin semnat de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, privind modificarea ordinului anterior pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV2). Actul a fost publica marti seara in Monitorul Oficial.Romania a ajuns la un bilant negru de 209 morti din cauza coronavirusului, cu primul deces inregistrat in randul cadrelor medicale. Este vorba de un ambulantier din Suceava, locul primului focar.Potrivit ordinului ministerial, in cazurile spitalizate pentru care in perioada internarii in unitatea sanitara se confirma (reconfirma) diagnosticul de infectie cu noul coronavirus, evolutia fiind urmata de deces,Certificatul medical constatator al decesului va fi completat si eliberat de catre medicul curant al pacientului din sectia de spital. Sunt permise autopsiile efectuate in scop stiintific, conform protocolului de cercetare autorizat in cadrul fiecarei unitati sanitare, cu respectarea masurilor de protectie prevazute in prezentul protocol.Protocolul se aplica si in alte cazuri de deces ale pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV2), confirmate ca fiind pozitive:a) Persoanelor aflate in izolare la domiciliu, aflate in evidenta directiilor de sanatate publica;b) Persoanelor aflate in carantina, aflate in evidenta directiilor de sanatate publica si a altor institutii ale statului;c) Persoanelor internate in spital suspecte de infectare cu COVID-19, la care nu s-a efectuat testarea pentru confirmare.Conform ordinului ministerial, rudele celui decedat/apartinatorii vor fi informate telefonic de catre unitatile sanitare in legatura cu cazurile severe/critice si despre survenirea decesului.," se arata in ordin.In situatia in care, in urma comunicarii telefonice a acestor conditii, apartinatorul declara ca nu se poate ocupa personal de formalitatile de declarare a decesului in termenul stabilit (este internat in spital, este in carantina/izolare la domiciliu, sufera de o afectiune medicala grava care ii impiedica deplasarea etc.), va fi indrumat sa trimita, pe e-mail, whatsapp, fax sau alt mijloc de comunicare la distanta sau chiar printr-o persoana delegata, o declaratie semnata pe propria raspundere, la care anexeaza actul sau de identitate si o delegatie pentru o alta persoana sau un reprezentat al unei firme de pompe funebre care sa efectueze identificarea si sa ridice decedatul.," este una din masurile stricte.Daca apartinatorul sau delegatul acestuia nu se prezinta in intervalul de timp prevazut anterior, se va elibera certificatul medical constatator al decesului.In aceasta situatie, asistentul social sau o persoana delegata in acest sens din unitatea medicala va anunta de urgenta serviciul social de pe langa primaria locala si va declara decesul la oficiul de stare civila.Ordinul prevede masuri stricte care privesc transportul decedatului din sectia de spital catre morga.Cadavrul persoanei decedate ca urmare a infectiei COVID-19 confirmata prin teste de laborator fara leziuni traumatice. Cadavrul va fi asezat intr-unProdusele biocide de tip TP2 vor fi folosite pentru suprafete in concentratiile si la timpul de expunere recomandate de producator si specificate pe eticheta produsuluiTransportul cadavrului catre morga de la nivelul sectiei din unitatea sanitara in care s-a produs decesul se face in sac inchis ermetic. Liftul si targa prin care a fost asigurat transportul cadavrului din sectia unitatii sanitare pana la frigiderul din morga vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2 (de suprafete).Personalul care manipuleaza cadavrul, imbracamintea si obiectele contaminate ale persoanei decedate si transporta cadavrul catre spatiile special destinate va purta obligatoriu echipament individual de protectie, dupa cum urmeaza:a) Combinezon complet de protectie din material impermeabil sau material netesut rezistent la apa care prezinta si protectie pentru cap sau halat cu maneci lungi impermeabile la apa si boneta;b) Protectoare faciale: masca cu vizeta, masti chirurgicale si protectoare oculare;c) Doua randuri de manusi latex;d) Cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.. Acestia vor purta obligatoriu echipament individual de protectie de unica folosinta, dupa cum urmeaza:a) Halat de unica folosinta din material netesut sau impermeabil la apa;b) Masca faciala;c) Botosi (protectii incaltaminte);d) Manusi.Personalul implicat in manipularea cadavrului pulverizeaza produse biocide de tip TP22 sau solutie de formaldehida peste cadavru, apoi il introduce in doi saci rezistenti de vinil, astfel: dupa fiecare introducere a cadavrului in sac se pulverizeaza produs biocid tip TP22 folosind un echipament de pulverizare fina, ulterior acesta se introduce in sicriu, urmand a se inchide si sigila capacul sicriului.Familia sau reprezentantii administratiei publice locale (pentru cazurile sociale) sunt care vor pune la dispozitie sicriul in care se pune cadavrul.," arata actul semnat de ministrul Sanatatii.Atunci cand decesul s-a produs ca urmare a infectiei COVID-19, angajatii serviciilor funerare care preiau cadavrul de la domiciliu, unitatea sanitara in care a survenit decesul sau de la institutia de medicina legala in vederea inhumarii," precizeaza ordinul ministerial.Pentru angajatii serviciilor funerare este obligatorie, dupa fiecare manipulare, spalarea mainilor cu apa calda si sapun, urmata de dezinfectia cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfectiei mainilor prin frecare.Mijloacele de transport folosite pentru transportarea cadavrelor vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2, dupa fiecare transport.i," este ultimul articol din ordinul ministrului Sanatatii.Intregul ordin semnat de Nelu Tataru poate fi accesat pe Portalul Legislativ. Trebuie spus ca Ordonanta militara 2/ 21 martie 2020 prevede masuri stricte pentru organizarea nuntilor, botezurilor sau inmormantarilor.