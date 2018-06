Sase persoane, intre care doi copii, au murit inecate in mare pe litoralul romanesc, din luna mai pana acum

Ziare.

Pompierii le cer celor care intra in mare sa respecte indicatiile salvamarilor si semnificatia steagurilor arborate pe plaja.Pe pagina de Facebook a ISU Dobrogea a fost postat miercuri dupa-amiaza un mesaj care precizeaza ca de la inceputul lunii mai si pana in prezent sase persoane, printre care si doi copii, unul de 7 ani , iar celalalt de 14 ani, si-au pierdut viata in apele Marii Negre, iar doua persoane s-au inecat in lacuri din judetul Constanta."Respectati indicatiile salvamarilor, ale administratorilor de plaja si nu in ultimul rand respectati semnificatia steagurilor arborate pe plaja! O secunda conteaza pentru a va salva viata!", au transmis reprezentantii ISU Dobrogea.De asemenea, printre cele sase persoane care si-au pierdut viata in mare se afla si doi militari.Miercuri, trupurile baiatului de 14 ani disparut in mare la sfarsitul saptamanii trecute si militarului din Cluj vazut ultima oara pe plaja din Corbu duminica seara au fost gasite pe plaja din Vadu, acestea fiind aduse la tarm de valuri.