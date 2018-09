Un barbat din Campia Turzii a murit pentru ca ambulanta care l-a preluat nu avea defibrilator

Ziare.

Mai multe decat atat, nici macar in spitalul la care a fost transportat nu exista un defibrilator.Barbatul s-a dus la sala, luni seara, pentru a-si face obisnuitele exercitii de forta, scrie Monitorul de Cluj , insa i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator.Ambulanta a venit de la Turda, la mai bine de jumatate de ora dupa ce a fost efectuat apelul la 112. Masina nu avea in dotare un defibrilator.Victima a fost transportata la spitalul din Campia Turzii, insa nici la aceasta unitate medicala nu exista defibrilator.De asemenea, a fost chemat si un echipaj SMURD, de la Cluj Napoca, insa acesta a reusit sa ajunga la spital abia dupa o ora, iar intre timp babratul deja decedase.