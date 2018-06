Un barbat din Timis a murit decapitat la locul de munca

Ziare.

Seful Inspectoratului Teritorial de Munca Timis, Pavel Kasai, a relatat ca un angajat cu forme legale la societate, aflat intr-o incapere in care se presa carton, a fost prins sub un utilaj si decapitat."Este un lucrator decapitat. A intrat intr-o incapere in care practic se presa carton, l-a prins un cilidru, l-a tras inauntru si a fost decapitat. Inspectorii de munca sunt acolo, a fost deschisa o ancheta", a afirmat Pavel Kasai.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis au fost solicitati sa intervina pentru a scoate cadavrul barbatului din presa in care a fost prins."Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Banat al judetului Timis a fost solicitat in localitatea Sacalaz, DN 59A, KM 7, pentru degajarea unei persoane incarcerate intr-o presa de carton, aceasta fiind decedata la sosirea echipei de interventie.La locul interventiei s-a deplasat Detasamentul 2 de Pompieri Timisoara cu o autospeciala SMURD tip C, o descarcerare grea, 4 subofiteri, de asemenea si un echipaj de politie", a aratat ISU Banat.In acest caz, pe langa ancheta deschisa de ITM Timis, Inspectoratul Judetean de Politie Timis a intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa.