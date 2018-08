Un copil de 11 ani a fost gasit inecat intre stabilopozi in Constanta

Ziare.

Baiatul fusese dat disparut de duminica, dar a fost descoperit abia luni, la 24 de ore de cand a fost vazut ultima oara in viata.In zona s-au deplasat o autospeciala de pompieri cu un echipaj de 10 subofiteri, plus o ambarcatiune CBRN si o ambulanta din cadrul Serviciului de Judetean Constanta. Ei au recuperat trupul baiatului.La fata locului au ajuns si politistii constanteni, copilul fiind dat disparut de aproximativ 24 de ore.El a ajuns duminica dimineata pe plaja impreuna cu mama, trei frati si bunicii, familia fiind din comuna constanteana Cuza Voda. La un moment dat, in timp ce se scalda in apele marii cu doi dintre fratii sai mai mici, le-a spus acestora ca vrea sa inoate pana la geamandura, acela fiind ultimul moment in care a mai fost vazut in viata.Fratii sai au anuntat familia, care l-a cautat mai mult de jumatate de ora, fiind apoi alertati si salvamarii de pe plaja, care au incercat si ei sa gaseasca baiatul. Ulterior, in jurul orei 14:30, a fost alertata, prin 112, si Politia, actiunea de cautare a minorului desfasurandu-se pana seara tarziu.Zece persoane au murit inecate in valurile marii in acest sezon estival. Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, numai de la 1 august au fost receptionate 13 apeluri care anuntau persoane aflate in dificultate in mare, in trei dintre cazuri fiind semnalat decesul, la care se adauga cazul copilului de 11 ani.