Un copil de 13 ani a murit inecat intr-un lac din Tulcea

Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in orasul Tulcea, in zona lacului Ciuperca, pentru cautarea unui copil disparut.Salvatorii au intevenit cu mai multe ambarcatiuni si o autospeciala de scafandri.Copilul a fost gasit sub apa, la 10 metri de mal, iar medicii au inceput imediat manevrele de resuscitare. Acestea nu au avut, insa, succes, fiind declarat decesul copilului.Surse locale spune ca acesta avea 13 ani si era din Niculitel.