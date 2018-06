Un copil de 7 ani a murit inecat pe o plaja din Constanta

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, luni, in jurul orei 20:00, copilul de sapte ani a fost adus de valuri la tarm, inconstient, pe plaja Modern din Constanta.Pompierii ISU si cadrele medicale de la Ambulanta au incercat zeci de minute sa il resusciteze pe copil, insa in cele din urma au trebuit sa declare decesul.Baiatul este dintr-o localitate din judetul Constanta, Dobromir, iar pe plaja Modern se afla alaturi de sora sa.Acesta este al treilea caz de persoana care s-a inecat in mare, de la deschiderea sezonului estival.Un alt copil, in varsta de 14 ani, a fost dat disparut, duminica, dupa ce a intrat in apele marii pe plaja Corbu din judetul Constanta, el a fost cautat, timp de doua zile de catre scafandrii ISU Constanta, care au primit ajutor si de la colegi de la inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta Alba, Suceava, Hunedoara, Bucuresti-Ilfov, Vrancea si Teleorman, aflati intr-un stagiu de pregatire la Centrul de Antrenament al Scafandrilor de Interventie Constanta.In total, luni, 25 de scafandri, impartiti in echipe, au incercat, luni, sa gaseasca trupul copilului. Cautarile au fost abandonate la caderea noptii, urmand sa fie reluate marti dimineata.