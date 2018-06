Un elev din Arad a murit in timpul banchetului de clasa a VIII-a

Ziare.

Politistii au deschis dosar de cercetare pentru ucidere din culpa.Incidentul a avut loc pe un domeniu privat din satul aradean Chelmac, pe care se afla o balta de pescuit, unde elevii Scolii Gimnaziale Conop au organizat banchetul de clasa a VIII-a.Conform unor martori, un grup de cinci copii de 14 ani au decis sa se plimbe cu barca pe balta, iar unul s-a dezechilibrat si a cazut in apa adanca de trei metri.Colegii au incercat sa-l ajute din barca, dar nu au sarit pentru ca nu stiau sa inoate, in timp ce victima s-a scufundat.Unul dintre copii a sunat la 112, iar un echipaj cu scafandri al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad a ajuns la fata locului dupa aproximativ 45 de minute. Trupul a fost gasit dupa zece minute de cautari, dar manevrele de resuscitare aplicate de SMURD nu au dat rezultate.Politistii fac cercetari pentru ucidere din culpa, in acest moment fiind vizata fapta, nu vreo persoana.