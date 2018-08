Un protestatar de la manifestatia din 10 august a murit la spital. Politia a deschis dosar penal

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca politistii au fost sesizati de reprezentantii spitalului din Alexandria.Anchetatorii au dispus efectuarea unei necropsii pentru a se stabili cauza decesului."Un barbat in varsta de 62 de ani, din Turnu Magurele, ar fi decedat in noaptea de 19 spre 20 august. In aceasta (luni- n.red.) dimineata, colegii nostri au deschis un dosar penal. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauza decesului. Cercetarile se efectueaza sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alexandria", a declarat reprezentantul Politiei.La randul sau, directorul medical al Spitalului Alexandria, Valentina Roibu, a spus ca reprezentantii unitatii medicale au solicitat deschiderea unei anchete pentru a nu exista vreo suspiciune."Am solicitat Serviciul de Medicina Legala si Politia pentru a ridica orice suspiciune, sa vedem ce a fost. Nu am avut de la apartinatori nicio solicitare, iar apartinatorii nu ne-au declarat noua nimic", a relatat reprezentantul spitalului.Ea a adaugat ca starea pacientului era una degradata."Pacientul s-a prezentat la camera de garda a Spitalului Turnu Magurele, de acolo, cu varsaturi, cu sangerare, cu melena hematemeza, a fost trimis catre spitalul nostru. A fost internat in Serviciul de Terapie Intensiva, unde i s-au facut toate cele, cu tratament maximal, respectand tot protocolul.In data de 19, a prezentat stop cardio-respirator, care nu a raspuns la manevrele de resuscitare si s-a declarat decesul. Pacientul era intr-o stare destul de critica", a mai spus Valentina Roibu.Surse locale au declarat ca barbatul a lesinat in urma actiunii cu gaze lacrimogene, la mitingul din Piata Victoriei, din urma cu mai bine de o saptamana. Barbatul ar fi suferit o puternica hemoragie nazala si bucala, iar de atunci starea sa de sanatate s-a inrautatit.