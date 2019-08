Un tanar din Focsani a murit dupa ce i s-a facut rau de la un hamburger

Ziare.

com

Tanarul a murit la circa 12 ore de la internare. Politia face cercetari in acest caz, pentru ucidere din culpa, cauza exacta a mortii urmand a fi stabilita la necropsie.Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Focsani, Alina Cosma, tanarul de 23 de ani a venit la spital luni noapte, prezentand diaree severa, varsaturi si durere in epigastru. Intrebat de medici ce a mancat, el a declarat ca, inainte de a incepe sa se simta rau, a mancat un hamburger de vita la un fast food din oras.Din cauza starii in care se afla, tanarul a fost consultat de mai multi medici, fiind dus in Sectia de infectioase, insa pentru ca nu raspundea la niciun tratament si continua sa vomite a fost transferat la Terapie Intensiva, unde la un moment dat a inceput sa se simta mai bine. El a vorbit cu medicii si cu familia care i-a fost alaturi pe toata perioada spitalizarii, insa brusc starea lui s-a agravat.El a suferit un soc, iar in scurt timp inima i-a cedat. Medicii au incercat timp de o ora sa il resusciteze, dar nu l-au putut salva, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean "Sfantul Pantelimon" din Focsani, Alina Cosma."In cursul zilei de astazi, 7 august, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea a fost sesizat cu privire la decesul unui barbat, in varsta de 23 de ani. Din primele cercetari a reiesit faptul ca decesul celui in cauza ar fi survenit in cursul zilei de ieri, in jurul orei 17.30, in timp ce se afla internat intr-o unitate medicala din municipiul Focsani.Politistii Serviciului Investigatii Criminale au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cauza decesului urmand a fi stabilita dupa efectuarea necropsiei", a transmis Politia Judeteana Vrancea.