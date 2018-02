Un turist a murit pe partia de schi din Paltinis

Ziare.

"Un turist aflat la schi in resortul Arena Platos a suferit un stop cardio-respirator. Echipa de serviciu a Salvamont Sibiu a intervenit in cel mai scurt timp si a instituit manevrele de resuscitare. In sprijinul acestora s-a deplasat un echipaj al Ambulantei Sibiu. Pacientul nu a raspuns manevrelor de resuscitare si s-a constatat decesul acestuia", a declarat Adrian David.Schiorul a fost resuscitat fara succes, timp de doua ore. Medicii exclud un accident pe partie si spun ca turistul s-a prabusit pe zapada din cauza stopului cardio-respirator."Schiorul de la Arena Platos are 49 ani. S-a trimis echipajul cu medic de la Cisnadie, a fost resuscitat doua ore, din pacate fara succes. Nu a mai fost transportat la spital. Nu este vorba de accident, efectiv s-a prabusit pe partie", a explicat Liliana Blaga, purtator de cuvant al Ambulantei Sibiu.