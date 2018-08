Un viceprimar din Olt a murit strivit de un tub de canalizare

Ziare.

Potrivit primarului Tudor Marineata, viceprimarul supraveghea, luni seara, descarcarea unui tir incarcat cu tuburi de canalizare din beton."La ultimul tub, cand sa-l dea jos, s-a intamplat. El era mai in spate, supraveghea descarcarea. Ultimul tub i-a sarit, s-a rostogolit sase-sapte metri, dupa care a luat-o in alta directie. El s-a grabit sa puna mainile si sa-l opreasca, din instinct. A avut tendinta sa-l opreasca, sa nu cada. I-au strigat oamenii sa plece, sa nu intervina, atunci cand au vazut ca se duce spre tub, dar prea tarziu", a spus Tudor Marineata.Nicolae Grigore era in varsta de 65 de ani, avea doua fiice si trei nepoti.Cel mai probabil, inmormantarea va avea loc joi.Politistii au deschis un dosar in acest caz, urmand sa stabileasca cum s-au petrecut lucrurile.