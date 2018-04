Vicepresedintele CJ Alba a lasat un bilet de adio. Un deputat spune ca de vina ar fi si asteniile de primavara

Ziare.

com

Surse din ancheta au declarat ca Alin Cucui s-a spanzurat de o clanta a unei camere de la etaj."S-a gasit un bilet in care isi justifica gestul pe care l-a facut, ceea ce conduce la faptul ca a fost vorba de sinucidere. Pe cadavru, la examinare, nu au fost identificate urme de violenta. Cadavrul a fost dus la medicina legala pentru examinare", au spus politistii.Continutul biletului de adio nu a fost dat publicitatii.Miercuri dimineata, la casa parintilor sai, unde s-a sinucis Alin Cucui, au ajuns colegi ai acestuia de la Consiliul Judetean Alba.Celalalt vicepresedinte al CJ Alba, Dumitru Fulea, vizibil afectat de cele intamplate si cu lacrimi in ochi, a declarat presei ca nu-si explica motivele pentru care colegul sau a recurs la acest gest."A fost un coleg bun, in adevaratul sens al cuvantului. E o tragedie si e inexplicabil pentru mine ca om, pentru colegi. Dansul, la Consiliul Judetean (vicepresedinte - n.red.), era din 2008, sper ca nu gresesc", a spus Dumitru Fulea.Intrebat daca i s-a parut mai trist, mai abatut, in ultima vreme, el a raspuns: "Chiar nu vad ce motive ar fi putut sa aiba. O sotie, serviciu, fetita, sa renunti pur si simplu la toate...".Dumitru Fulea a adaugat ca a vorbit ultima data cu Alin Cucui marti dimineata."Mi-a spus ca a doua zi de Paste a fost ziua la un nepot. Nu stiu ce l-a determinat. Nu am avut niciun fel de discutie legata de o stare sau alta", a mai afirmat Fulea.Intrebat, de asemenea, daca a avut probleme de serviciu, acesta a raspuns: "Cele uzuale. Nu stiu daca l-a afectat ce s-a scris saptamana trecuta in presa despre Consiliul Judetean. (...) Altfel, veneam de la serviciu, plecam la serviciu, incercam sa ne facem datoria asa cum trebuie. Credeti-ma ca nu stiu ce l-a indemnat la acest pas, sa-ti inchei conturile cu viata", a adaugat Fulea.Un deputat PNL de Alba, Corneliu Olar, a declarat si el ca este afectat de moartea vicepresedintelui Alba, afirmand ca, probabil, de vina a fost... astenia de primavara."Un gest surprinzator. Chiar m-a afectat si ma afecteaza", a marturisit Olar.Deputatul a incercat sa gaseasca o motivatie: "Eu zic ca o cadere psihica, nu s-a putut stapani... Sunt si asteniile astea de primavara si pe multi ii ataca asa, prin surprindere. Cred ca si dvs aveti insomnii, insa trebuie sa treci peste toate".El a mai spus ca nu crede ca gestul lui Alin Cucui a venit ca urmare a unor presiuni politice, problemelor din familie sau a legaturii cu anumiti afaceristi."Era un om chiar cu relatii de prietenie si colaborare, decat de a-l vedea pe el sa intre in anumite afaceri. (...) Un vicepresedinte la nivel de judet e o functie destul de importanta, numai ca, eu am fost ordonator principal de credite, iar el nu era ordonator principal de credite. Nu cred ca avea acces la anumite semnaturi in anumite proiecte sau in anumite investitii", a mai spus Olar.Alin Cucui (41 de ani) era casatorit si avea o fetita de 12 ani. Mai multe mesaje de condoleante au aparut pe retelele de socializare.Acesta a fost ales consilier judetean pe listele PNL in urma alegerilor din iunie 2016, iar apoi ales cu votul majoritatii vicepresedinte.Cucui era pasionat de fotbal, fiind vazut in mai multe randuri la meciurile de acasa ale echipelor din liga a treia, din judetul Alba.In Consiliul Judetean nu lua cuvantul foarte des.