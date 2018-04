Vicepresedintele Consiliului Judetean Alba a fost gasit spanzurat

Ziare.

"Avem o echipa de cercetare la fata locului. Se pare ca este vorba despre o sinucidere", a spus Luminita Prodan, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Alba.Potrivit Adevarul, trupul barbatului a fost gasit de fratele sau, in jurul orei 08:00.Unul dintre fostii sai colegi din conducerea CJ a scris pe Facebook ca nu intelege de ce Alin Cucui a recurs la acest gest."Nu-mi gasesc cuvintele! E greu de inteles de ce? Am lucrat impreuna, am trecut impreuna peste greutati, ne-am bucurat si intristat impreuna... am fost alaturi la bine si la greu. Aline, nu stiu ce a fost in capul tau... ramas bun prietene drag! Ne-ai lasat un gol irecuperabil in suflete...Ne vei lipsi, frate", a scris deputatul Florin Roman.Alin Cucui a fost reales vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba in iunie 2016, prin votul consilierilor judeteni. El a candidat pe listele PNL la alegeri.