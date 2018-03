Orice viscol si zapada in Romania inchide drumuri si autostrazi. Transportatorii au pierderi, cetatenii sunt blocati. De ce nu se schimba ceva?

Modelul canadian de deszapezire nu se poate aplica in Romania

Se planteaza, in medie, doar 2 kilometri de perdea forestiera pe an

Solutii exista, dar n-are cine sa le aplice

Saptamana trecuta, spre exemplu, dupa doar cateva zile de ninsoare viscolita, incasarile intreprinzatorilor au scazut cu mai bine de jumatate. Si mai rau este ca, in loc sa vina cu solutii concrete pentru a preveni inchiderea drumurilor pe viitor, autoritatile ridica din urmeri si spun ca rezolvarea problemelor mai dureaza. Cat anume, nimeni n-ar sti sa spuna.Incasarile transportatorilor au scazut cu circa 60%, saptamana trecuta, dupa ce autoritatile au inchis, incepand de luni, mai multe autostrazi, drumuri nationale si sosele judetene care se troienisera.Fiecare dintre intreprinzatorii afectati incearca acum sa isi echilibreze bugetul si sa depaseasca situatia de criza. Mult mai corect ar fi fost, insa, ca institutiile statului sa isi faca treaba riguros si la timp, iar drumurile sa nu ramana inchise mai mult decat e cazul, spune Beniamin Lucescu, reprezentant al transportatorilor in Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. (CNIPMMR)."Noi, transportatorii, nu asteptam de la autoritati se controleze vremea. Uneori ninge si bate vantul atat de tare incat, pur si simplu, nu poti tine soseaua deschisa. La urma urmei, nimeni nu vrea sa se aventureze pe un drum periculos si sa isi riste viata sa si pe a altora. Dar la cum a fost vremea saptamana asta, e prea mult sa tii inchise autostrazile A1 si A4, zile la rand!Sa ne gandim ca, pentru un transportator de marfa, o astfel de situatie e foarte grava. Contractele de livrare a marfurilor au termene fixe. Iar atunci cand transportatorul intarzie livrarea, nimeni nu-l mai intreaba daca a avut sau nu drum deschis pe care sa circule, ci ii percepe, din prima, penalitatile de intarziere.Sunt cheltuieli care se adauga la cele cauzate de consumul mai mare de carburant, specific traficului de iarna. Si parte dintre cei care fac livrare de coletarie si corespondenta au probleme similare", a declarat Beniamin Lucescu pentruReprezentantul transportatorilor sustine, insa, ca cele mai grele pierderi le-au suportat societatile mici care fac transport de persoane."Probleme grave au fost in partea de est si sud-est a tarii. S-au inchis scoli destul de usor, iar asta a insemnat o scadere cu 60% a incasarilor pentru societatile a caror activitate se bazeaza, in principal, pe transportul elevilor.Ramasi fara mai bine de jumatate dintre pasageri, transportatorii au mers cum au putut si pe unde au putut, cu consum mai mare de carburant si, totodata, cu pasageri mai putini.Per total, parerea mea este ca mai bine de 400 de societati de transport intrajudetean au pierdut bani, in aceste zile. Acestora li se adauga cele care fac transport interjudetean si care, vreme de doua zile, n-au putut face curse de la Calarasi, Slobozia, Giurgiu si Ialomita spre Bucuresti si retur, din cauza ca drumurile au fost inchise", a mai spus Beniamin Lucescu.George Dobre, reprezentantul Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), sustine ca drumurile inchise i-au costat pe intreprinzatori destul de mult, chiar daca in 2018 viscolul a durat mai putin decat in anii trecuti."Sigur ca sunt pierderi. Intrerpinzatorul este cel care pierde atunci cand camionele pe care le-a trimis in cursa stationeaza pe traseu, din cauza ca drumurile se inchid si nu mai pot inainta.La nivel mai mare, numarul de curse pe care le pot face masinile intr-o unitate de timp scade. Iar cand faci mai putine curse, incasezi mai putini bani. In medie, un camion care face transport international produce cate un euro pe kilometru pentru intreprinzator.Asta inseamna ca o cursa de 12.000 kilometri iti aduce 12.000 de euro. Vorbim despre venit, nu despre profit. Dar asta doar daca faci cursa in timpul pe care ti l-ai propus si iti respecti planul. Daca n-o poti face, pierzi", a explicat George Dobre pentruCa sa ne lamurim cum pot drumarii din Canada si Norvegia - unde ninge si trei-patru luni pe an - sa tina drumurile deschise, in vreme ce la noi se inchid autostrazi la prima ninsoare viscolita, l-am contactat pe purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu."Am vazut si eu cum se fac in Norvegia si, mai ales, in Canada. In primul rand, ei au facut investitii mult mai mari in deszapazire, dat fiind ca au si mai multa zapada.Cand ninge 145 de zile pe an, ca la ei, investitia e rentabila. Cand ninge trei saptamani pe an, ca la noi, nu mai renteaza.Sigur ca, tehnic, teoretic, putem si noi adopta solutiile lor. Dar isi permite statul roman sa-i cumpere unei institutii 3.000 de utilaje, sa le achite combustibilul, sa le plateasca intretinerea si sa tina, pe statele de plata, 2.000 - 3.000 de soferi profesionisti, fie vara, fie iarna?Ca la urma urmei degeaba ai utilaje, daca n-ai soferi. In sezon e greu sa-i aduni. Iar sa-l urci pe utilaj pe omul de la lopata iarasi nu merge.Apoi, atat canadienii, cat si norvegienii folosesc cantitati enorme de antiderapant. Il imprastie inca dinainte de a incepe sa ninga. Iar odata inceputa ninsoarea, utilajele patruleaza continuu, in tandem. La noi nici nu prea merge, pentru ca soferii depasesc utilajele, derapeaza si provoaca accidente.In plus, ca sa patrulezi in tandem, cat ninge, insemna sa ai consum enorm de carburant, sa le platesti oamenilor ore suplimentare... Una peste alta, ar fi costuri foarte, foarte mari!", a spus Alin Serbanescu pentruPurtatorul de cuvant al CNAIR sustine ca cea mai eficienta solutie pentru a preveni troienirea drumurilor, in Romania, ramane plantarea de perdele forestiere.Dar de asta se ocupa Romsilva.Potrivit OUG nr. 38/2014, in Romania perdelele forestiere de protectie a soselelor ar trebui sa aiba o lungime totala de circa 1.752 de kilometri.In baza ordonantei, Romsilva a reusit sa planteze, in 2014, circa 8 kilometri de perdea forestiera (26,3 hectare) de-a lungul autostrazii A2.A realizat, deci, mai putin de 1% din necesar, apoi s-a oprit. Bani pentru lucrari erau, dar proprietarii terenurilor pe care urmau sa se planteze perdelele trebuiau expropriati, iar procesul s-a dovedit dificil si de durata.Doi ani mai tarziu, Executivul a emis OUG 50/2016, care simplifica procedura de expropriere. Totusi, operatiunile au continuat sa se miste cu viteza melcului, iar plantarile de copaci nu s-au reluat.Potrivit unui raspuns scris oferit de Romsilva la solicitarea Ziare.com, luna viitoare ar urma sa se planteze inca 8,2 kilometri de perdea forestiera, tot in apropierea autostrazii A2.Intre timp, se fac demersuri pentru infiintarea a inca 594 hectare de perdea forestiera pentru protectia autostrazilor A1, A2 si A4. Dar cum deocamdata se lucreaza abia la cadastrul unora dintre suprafetele ce urmeaza a fi impadurite, cu siguranta va mai dura pana vom avea copaci care sa tina zapada departe de drum.Directorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, a apreciat ca exista mai multe solutii pentru prevenirea troienirii soselelor, fie ele autostrazi sau drumuri nationale.Dar ca acestea sa functioneze, administratorii de drumuri ar trebui sa fie mai activi."Pentru drumurile noi, masurile ar trebui luate inca din faza de realizare a studiului de fezabilitate. Atunci trebuie sa te gandesti sa inalti drumul, astfel incat zapada viscolita sa nu se poata depune. Sa-l orientezi in functie de cum bat vanturile dominante in zona.Daca n-o faci, vei ajunge sa ai probleme. Proiectarea corecta ar fi mai eficienta decat orice tehnica ulterioara de deszapezire. Dar cineva trebuie sa-i ceara proiectantului sa tina cont de toate aceste aspecte", a declarat pentruIn plus, montarea de parazapezi mai eficiente ar putea da rezultate foarte bune."Vorbim despre parazapezi performante, inalte, robuste, care pot fi pavaza in fata zapezii. Poate s-ar putea monta chiar panaouri fonoabsorbante, care sa absoarba si zgomotul si sa ofere si protectie impotriva zapezilor.Dar acestea sunt solutii scumpe. Ca sa le poti implementa, trebuie sa muncesti la asta. Sa ceri buget, sa ceri mai mult de la constructor... ori la noi asa ceva nu se face", a mai declarat Ionut Ciurea pentru Ziare.com.Pana cand vor reusi si autoritatile din Romania sa deszapezeasca drumurile la fel de eficient ca cele din tarile nord-europene sau din Canada, soferii n-au altceva de facut decat sa astepte si, eventual, sa se roage pentru ierni blande, cu zapada putina si sosele curatate "la negru".