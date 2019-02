Primaria Sectorului 2 plateste 3,5 milioane de euro "taxa de asteptare" pentru deszapezire. Firma e a unui fost senator PSD

Ziare.

Contractul de deszapezire din Sectorul 2 are o valoare de 24 de milioane de lei, dintre care o treime este pentru deszapezirea propriu-zisa, adica sase milioane de lei pentru cheltuieli cu utilajele plus doua milioane de lei, pentru sare si nisip, informeaza Digi 24.Celelalte doua treimi sunt alocate pentru asteptare, vorbim despre peste 15.700.000 de lei, adica aproape 3 milioane si jumatate de euro."Asteptarea sunt acei oameni care dorm 24 de ore din 24 in campusul nostru de aici si in momentul in care trebuie sa intram in dispozitivul de lucru, in zece minute colegii mei sunt la volanul masinilor. Nu stiu cate milioane, dar incaseaza asteptare. Nu este normal?", a spus Ilie Ciuclea, patronul Supercom, fost senator PSD.Primarul Mihai Toader a refuzat sa comenteze situatia si l-a pus pe viceprimarul Dan Cristian Popescu sa discute.Intrebat daca contractul a fost atribuit direct, acesta a spus ca da, pentru ca "Serviciile de acest tip nu se intrerup".De mentionat este faptul ca aceasta companie deszapezeste Sectorul 2 de 20 de ani, adica primaria nu a mai organizat licitatie din 1999, chiar daca din 2004 primariile de sector au fost obligate sa organizeze licitatii.Primaria Sectorului 2 doar prelungea prin acte aditionale contractele existente, fapt ce a facut Consiliul Concurentei sa se sesizeze."De ce? Pentru ca erau contracte care se prelungeau din 5 in 5 ani. Nu se organizau licitatii. Atunci consiliul a deschis investigatia in 2008, am terminat-o in 2009. Am cerut primariilor de sector sa faca licitatii, nu au facut in 6 luni, atunci ne-am adresat instantelor", a spus Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.In octombrie 2015, Curtea de Apel Bucuresti a obligat toate primariile de sector sa organizeze licitatii publice, insa cei de la Primaria Sectorului 2 au atacat decizia si automat s-a a amanat si licitatia.Pe 14 iunie 2018 s-a decis definiv ca primariile sa organizeze licitatii in maximum 3 luni. Atunci Primaria Sectorului 2 a inceput elaborarea caietului de sarcini, dar a durat prea mult sa il termine, asa ca s-a ajuns, iar, la o atribuire directa catre Supercom."Nu cred ca e vorba de a prefera o anumita firma. Vorbesc de cel putin ultimii doi ani. E varianta legala. Nu poti opri acest contract. Daca opresti contractul, va dati seama unde se poate ajunge? E o utilitate strict necesara", a mai spus viceprimarul.