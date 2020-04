Acuzat ca o ordonat uciderea unui jurnalist, liderul lumii interlope din Timisoara s-a intors dupa gratii intr-un dosar de trafic de cocaina

Ziare.

Decizia de rearestare a fost luata dupa ce procurorii DIICOT au aratat ca cei doi nu au respectat conditiile impuse de instanta in momentul in care au fost trimisi in arest la domiciliu, potrivit publicatiei timisorene PressAlert. Anchetatorii au obtinut inregistrari ambientale in care Boncu si Milosev discutau, desi aveau interdictia de a lua legatura unul cu altul, despre cum ii vor "cuminti" pe cei care nu au respectat legea tacerii in momentul in care vor ajunge pe control judiciar si vor putea iesi din casa, explica sursa citata.Saptamana trecuta, procurorii DIICOT au deschis o noua ancheta impotriva lui Lucian Boncu, pe care-l acuza ca a ordonat asasinarea jurnalistului timisoarea Dragos Bota.