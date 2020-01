Ancheta DIICOT: Trei chinezi au facut evaziune de 6,8 milioane de euro. Banii au ajuns in Hong Kong

Acuzatiile procurorilor

Ziare.

com

Ancheta in acest caz vizeaza un prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 6,87 milioane de euro, bani care au fost transferati in Hong Kong.Zheng Guangzhong urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, iar fata de alti doi complici a fost dispusa masura controlului judiciar.Potrivit unui comunicat de presa DIICOT, in perioada ianuarie 2012 - august 2014, Zheng Guangzhong, folosindu-se de o identitate falsa, ar fi constituit, impreuna cu alti doi membrii familiei sale, un grup infractional organizat, care ar fi actionat sistematic in scopul crearii unui circuit de tranzactionare cu caracter evazionist in vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor si impozitelor aferente operatiunilor comerciale desfasurate."Astfel, prin intermediul mai multor societati de tip fantoma, membrii gruparii au creat circuite financiare fictive, in scopul de a ascunde sau de a disimula adevarata natura a provenientei, a circulatiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscand ca acestea provin din savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, in acest mod fiind sustrase de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat", acuza DIICOT.In scopul crearii unei aparente de legalitate a operatiunilor inregistrate in evidentele contabile, precum si in vederea ascunderii sursei impozabile, membrii gruparii ar fi transferat sume mari de bani din conturile firmelor detinute de acestia, catre firmele de tip fantoma, urmate de virarea banilor in conturile unor entitati financiare din Hong Kong.Pe 16 ianuarie 2020, procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, au efectuat 5 perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in urma carora au fost ridicate sumele de 291.000 de lei, 5.060 de dolari, precum si mai multe documente contabile.Actiunea a fost realizata cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane - B.S.I.J. "Vlad Tepes".I.S.