Au furat 60.000 de euro printr-o metoda unica de a sparge conturi bancare: Hotii si-au cumparat ceasuri de lux

Nu au vrut sa dea declaratii

"Au profitat de vulnerabilitati de securitate"

Victimele erau apropiati ai suspectilor, deoarece esentiale in aceasta frauda erau mai multe informatii, cum ar fi numerele de telefon, dar si date personale, precum CNP-ul.Detaliile apar intr-o ancheta a procurorilor DIICOT privind frauda informatica, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, alterarea integritatii datelor informatice si operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.Suspectii sunt o femeie din Bucuresti si un un barbat din Ploiesti, ambii in varsta de 26 de ani, explica surse judiciare pentruCei doi sunau la companiile de telefonie mobila la care stiau ca victimele aveau contracte, se dadeau drept titularii contractelor si cereau portarea numarului pe o alta cartela.Imediat ce intrau in posesia noii cartele, sunau la bancile la care stiau ca pagubitii au conturi deschise si cereau resetarea aplicatiei de internet banking si o primeau printr-un sms. De aici pana la intrarea in posesia banilor mai era doar un pas. Ei comandau online bunuri de lux din conturile pagubitilor."Au comandat ceasuri Rolex si Audemars Piguet Royal de pe Internet. Platile se faceau prin aplicatia bancara de pe telefon," explica sursele citate.Procurorii DIICOT i-au gasit pe infractori in trei saptamani de la sesizarile pagubitilor si au ajuns la concluzia ca acestia au furat aproximativ 60.000 de euro."Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 22 de telefoane mobile si cartele SIM, 16 sisteme informatice si dispozitive de stocare a datelor informatice, 15 stampile si dispozitive de aplicare a timbrului sec, detinute fara drept, inscrisuri si suma de 3.040 euro," explica DIICOT.Potrivit unor surse judiciare, cei doi au uzat de dreptul de a nu face nicio declaratie in fata procurorilor DIICOT.Anchetatorii cer judecatorilor sa emita mandate de arestare pentru 30 de zile."Infractiunile comise de inculpati sunt de o gravitate sporita, determinata in primul rand prin faptul ca sunt indreptate impotriva sistemelor informatice si au ca rezultat prejudicii insemnate.," explica procurorii DIICOT.Anchetatorii mai arata ca asemenea infractiuni prezinta, in randul cetatenilor onesti, o rezonanta sociala deosebita, care se pot indrepta si impotriva patrimoniului acestora, slabind increderea in sistemul bancar si siguranta mijloacelor de plata electronice, atat de raspandite in randul populatiei.