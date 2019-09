Banila a povestit, pas cu pas, ancheta in cazul crimelor de la Caracal. DIICOT a cerut ajutor in SUA si Italia

LIVE TEXT

Ziare.

com

Seful DIICOT a spus cum a evoluat acest caz, incepand cu 15 aprilie, zi in care familia Luizei Melencu au sesizat autoritatile cu privire la disparitia acesteia. Apoi, Felix Banila a prezentat procedurile judiciare din dosar.Seful DIICOT a amintit ca Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, dar a sustinut ca nu le-a violat.- Pentru o informarea corecta, DIICOT, aduce la cunostinta urmatoare: organele judiciare au fost sesizate pentru prima data in 15 aprilie ca a disparut Luiza Melencu. In 19 aprilie s-a intocmit dosar penal, s-a inceput dosar penal in rem pentru lipsire de libertate.- Bunicul victimei a fost apelat in doua randuri, de un barbat necunoscut, i s-a spus ca victima se afla in alta tara.- In luna iulie, organele au fost sesizate de mama Alexandrei Macesanu pentru ca fiica sa a disparut.- Au fost facute mai multe apeluri la 112 de o minora care s-a recomandat ca este Alexandra Macesanu, afirmand ca este sechestrata. Pentru identificarea locatiei au fost facute mai multe investigatii.- Au fost descoperite urmele arederii unui corp, intr-un butoi. Au fost ridicate toate fragmentele osoase. A fost descoperit si un autoturism apartinand lui Dinca Gheorghe si bijuterii.- S-a dispus urmarirea penala pe numele Gheorghe Dinca. Suspectul nu a recunoscut faptele si a fost retinut. Ulterior, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pe numele suspectului.- Inculpatul a fost apoi arestat pentru 30 de zile. Ulterior s-a dispus extinderea actiunii penale. Fiind reaudiat, inculpatul a recunsocut ca a ucis ambele fete.- Nu a recunoscut ca le-a violat si nici infractiunea de trafic de persoane.- Confirmam emiterea unui ordin european de ancheta in Italia pentru aflarea unor detalii in ancheta.- A fost emis in 7 august un ordin european de ancheta in Italia si comisie rogatorie pentru SUA vizand firmele detinute de Dinca, de sotie si de copiii acestora.- Toate autoturismele lui Gheorghe Dinca au fost ridicate.- In final dorim ca asiguram ca autoritatile romane tratam cu maxima responsabilitate acest caz.- Probele se arata in fata instantei. Nu va pot raspunde. Sunt probe.- Dosarul a inceput pentru trafic de persoane.*********A trecut mai bine de o luna de cand Gheorghe Dinca a recunoscut uciderea Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, iar anchetatorii cauta in continuare dovezi in aceste cazuri.Pana acum, acestia au scanat solul, o parte din peretii locuintei lui Dinca si au facut o serie de sapaturi. In plus, au reanalizat incaperea unde a fost tinuta prizoniera Alexandra Macesanu.Totodata, DIICOT a anuntat, luni, ca Gheorghe Dinca a fost transferat in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Bucuresti, pentru a fi reaudiat, pentru o analiza comportamentala si pentru examinarea psihiatrica.Reamintim ca procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat, saptamana trecuta, ca nu este exclusa varianta ca Luiza Melencu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinica, sa fie in viata.Intrebat de jurnalisti daca exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, Banila a spus ca "nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele ADN in cazul victimei majore nu sunt concludente si nu putem exclude nimic"