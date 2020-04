Barbat prins cu heroina, in Iasi. Scrisese in declaratia pe proprie raspundere ca se deplaseaza "in interes profesional"

Ziare.

com

Procurorii l-au retinut sambata pe acesta si l-au pus sub acuzare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si fals in inscrisuri sub semnatura privata."In cauza s-a stabilit ca, la data de 3 aprilie 2020, lucratorii de politie din cadrul SRPT Iasi - Biroul de Siguranta Publica si Protectia Calatorilor au interceptat o persoana de sex masculin care a coborat dintr-un tren , iarAvand in vedere starea de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 si avand in vedere prevederile Ordonantei Militare nr. 3/2020 publicata in Monitorul Oficial Nr. 242 din 24 martie 2020, lucratorii de politie i-au solicitat inculpatului MGC sa prezinte declaratia prevazuta de art. 4 alin.1 din OM 3/2020, in care s-a constatat ca acesta consemnase in fals ca se deplaseaza in interes profesional", acuza DIICOT.Barbatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.