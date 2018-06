Bucuresti, 2018: Salonul de masaj erotic de langa Guvern, care avea 46 de "menajere"

Paravanul

"Te vei simti relaxat"

Preturile oficiale

Intervin politistele sub acoperire

Cum s-au dat de gol

"Saloane sunt destule"

Clanul Stoaca, destructurat

In acte, stabilimentul functiona sub acoperirea de salon de masaj erotic.Salonul de masaj erotic Amazonia a functionat in centrul Capitalei fara probleme timp de mai multi ani. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au aratat ca afacerea era una infloritoare si ca patronii tineau o contabilitate dubla.Doua greseli au oprit, insa, intreaga "combinatie": au acceptat sa faca maseuzelor contracte de munca pentru functia de menajere (asa au atras atentia asupra numarului mare de angajati pe aceasta functie) si au intrat in legatura cu Cristian Cosmin Mihai, fiul fostului senator de Braila Cristian Danut Mihai- care era filat in dosarul clanului Stoaca. Amazonia Creativ, firma care administra salonul de masaj erotic, figura in Registrul General de Evidenta al Salariatilor cu 56 de contracte de munca, dintre care doi contabili, un administrator, o secretara,si doar sase maseuze, potrivit actelor depuse de procurorii DIICOT.Datele sunt din anii 2009-2018, dar activitatea propriu-zisa a salonului a luat avant din 2017.Cu privire la modalitatea folosita de suspecti drept "paravan" pentru activitatea de satisfacere sexuala a clientilor de catre fete, procurorii DIICOT au aratat ca societatea incheia, prin intermediul acestora, contracte de munca in care angajatele figurau ca "menajere" (cod COR 911101 - personalul casnic pentru curatenie si alte servicii care matura, aspira praful, curata, lustruieste, spala si ingrijeste lenjeria de uz casnic, cumpara rezerve de uz casnic, prepara alimente, serveste masa si efectueaza alte sarcini domestice).Ele avea carte de munca, unde figurau cu un salariu minim pe economie, in contextul in care obiectul de activitate al societatii nu includea menajul.Din declaratiile fostelor angajate a rezultat ca, pentru a fi acceptate sa lucreze in cadrul salonului, fetelor nu li se cerea nicio calificare, mai mult le erau promise cursuri de masaj, "specializarea" lor fiind realizata de catre doua femei, implicate in ancheta DIICOT, Livia Parvulescu (fondator si administrator al societatii) si Ana-Maria Georgescu (asociata in firma si angajata ca secretara).O a treia persoana, Dragos-Andrei Chihaescu, zis Soso, asociat in firma, s-ar fi ocupat de actualizarea site-ului companiei.," suna anuntul incitant de pe site-ul salonului.Oficial firma oferea 14 pachete de servicii de masaj, grupate in trei categorii:ce cuprinde pachetele Erotic 60, Erotic 60 pentru femei, Erotic 30, Amazonia Masaj, Blind Masaj, Terapie Sexuala, Dublu 30 si Dublu 60, cu preturi declarate intre 120 de lei si 300 de lei;ce cuprinde pachetele Masaj relaxare totala, Masaj antistres si Masajul Argan, cu preturi declarate intre 60 de lei si 100 de lei;ce cuprinde pachetele Masaj erotic pentru cuplu, Masaj relaxare totala si Masaj antistres, cu preturi declarate intre 120 de lei si 300 de lei.In toamna anului 2017, doua politiste din Bucuresti au primit misiunea "sub acoperire" de a discuta cu una dintre patroane, Ana-Maria Georgescu, pentru un posibil serviciu la salonul de masaj. Ele au primit identitati noi pentru aceasta misiune."Alexandra Ianos" - nume de cod pe care l-a primit una dintre politiste - s-a prezentat in septembrie 2017 la salonul de masaj si s-a aratat interesata de postul de secretara. Deoarece acesta era ocupat, investigatoarea si-a manifestat interesul si pentru ocuparea postului de maseuza, ocazie cu care Georgescu i-ar fi comunicat caDe asemenea, pentru a garanta seriozitatea promovata pe site, Georgescu i-a comunicat politistei ca angajatele au trei interdictii: sa se intalneasca in particular cu clientii, sa obtina numarul de contact al acestora si sa faca sex (cu referire stricta la raporturi sexuale), singurul lucru acceptat fiind "hand job-ul".In octombrie 2017, politista "Beatrice Raluca Ladaru" s-a prezentat la randul sau la salonul de masaj, manifestandu-si interesul pentru angajare ca si maseuza, ocazie cu care Georgescu i-a prezentat aceleasi conditii de angajare, iar cu privire la masajul erotic (in contextul lipsei de "specializare") suspecta i-a comunicat ca aceasta tehnica presupune contactul cu organele sexuale ale clientului, reiterand interdictia de a face sex oral, normal sau anal.Totodata, secretara i-a comunicat ca, in cazul clientilor fideli si cu o igiena corespunzatoare, li se poate permite acestora sa practice "cunilingus".Potrivit declaratiilor fostelor menajere, coroborate cu interceptarile din dosar, procurorii DIICOT au aratat ca atat Livia Pirvulescu, cat si Ana-Maria Georgescu, desi le comunicau fetelor care doreau sa se angajeze ca este interzis ca ele sa practice sexul oral, ulterior, le incurajau sa accepte practicarea acestei tehnici de catre client, ambele insistand pentru a fi utilizata tehnica "hand job" pentru satisfacerea acestora.Una dintre fetele angajate la salonul de masaj a declarat ca, atunci cand s-a plans ca clientii aveau solicitari sexuale, Georgescu ar fi devenit autoritara, amenintand-o cu penalizarea financiara si folosind expresii de genul:In plus, Pirvulescu si Chihaescu, pentru a testa "calitatea" serviciilor oferite de angajatele salonului, trimiteau apropiati de-ai lor ca si clienti, iar in situatia in care acestia nu erau multumiti,Procurorii DIICOT au calculat care ar fi profitul unei astfel de afaceri, dupa ce au monitorizat salonul mai multe luni.In contextul in care zilnic se programau un numar de aproximativ 15-20 clienti care plateau in medie 150 lei,19 persoane, intre care Cristian Cosmin Mihai, fiul fostului senator de Braila Cristian Danut Mihai, au fost arestate preventiv, la inceputul lunii iunie, in dosarul de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, inclusiv de minori, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita, vizand membri ai clanului Stoaca.Procurorul DIICOT a aratat in cazul patronilor salonului de masaj erotic ca starea de pericol creata pentru buna desfasurare a relatiilor sociale este una ridicata. Asta in contextul in care multitudinea de saloane in care se ofera servicii de masaj erotic, precum si expunerea acestora in presa si pe Internet nu este de natura sa transforme aceasta stare intr-una de normalitate.Altfel spus, numarul in crestere al unor astfel de "saloane" trebuie sa constituie un semnal de alarma pentru organele judiciare chemate sa ia masuri mai severe pentru restabilirea ordinii in societate, iar nu sa transmita semnalul ca astfel de activitati sunt acceptate si se pot realiza fara dificultati, deoarece constituie o chestiune fireasca, a pledat procurorul.