Captura uriasa de droguri la granita cu Ucraina: doi olandezi au ascuns intr-o masina 84 de kilograme de heroina (Foto&Video)

Traficantii au intrat in Romania pe luni, la ora 09:33, prin punctul de trecere a frontierei de la Sighetu Marmatiei, dinspre Ucraina, intr-un autoturism inmatriculat in Germania."Cu ocazia controlului efectuat, s-a constatat ca autoturismul este prevazut cu un loc special amenajat format prin dublarea portiunii de sasiu pe suprafata cuprinsa zonei locurilor din fata ale autoturismului, compartiment realizat prin sudarea de foi de tabla, cu acces din interiorul autoturismului, pe sub scaunului pasagerului din dreapta fata", arata DIICOT, intr-un comunicat de presa remism marti,In compartimentul special amenajat au fost identificate 167 de pachete ce contineau cantitatea de 84,3 kg heroina.In cursul zilei de astazi, cei doi olandezi urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Maramures cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.