Care e stadiul dosarului Black Cube? Seful DIICOT spune ca fara colaborarea lui Daniel Dragomir nu poate fi finalizat

"Cred ca 90 la suta din probatorii sunt finalizate, dar atat timp cat nu vom avea colaborarea unui anume inculpat din dosar, lucrurile se vor opri in acel inculpat", a declarat Daniel Horodniceanu, intrebat despre stadiul dosarului Black Cube si daca s-a aflat, dupa atat timp, cine se afla in spatele retelei din acest caz, referindu-se la fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest caz.El a spus ca, in aceasta situatie, se va gasi o solutie legala."Probabil se va da o solutie legala, poate fi rechizitoriu, poate fi netrimiterea in judecata", a declarat Horodniceanu, citat de News.ro.Daniel Dragomir este un fost ofiter SRI care a stat in arest preventiv din 14 septembrie pana in 29 decembrie 2016, in dosarul "Black Cube". In acest dosar el este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, instigare la fals informatic, in forma continuata si instigare la violarea secretului corespondentei.Totodata, in 22 decembrie 2016 el a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, intr-un alt dosar, la un an de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma participatiei improprii. In acelasi dosar, Marinela Zoica Dragomir, sotia lui Daniel Dragomir, a fost condamnata tot la un an inchisoare cu suspendare.Daniel Dragomir s-a facut remarcat in spatiul public dupa mai multe articole publicate de el pe blog si interviuri acordate unor posturi de stiri in care a facut numeroase acuzatii, fara dovezi, cum ca alegerile prezidentiale din 2009 ar fi fost fraudate. El a fost principala sursa de informatii si a comisiei SRI, condusa de social-democratul Claudiu Manda.In dosarul "Black Cube" este cercetat de procurorii DIICOT si Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene de investigatii. Pe numele lui Barkshtein a fost emis din 8 august un mandat de arestare preventiva in lipsa.Potrivit procurorilor DIICOT, Daniel Dragomir ar fi luat legatura cu un reprezentant al companiei israeliene Black Cube, caruia i-a spus ca vrea denigrarea unor persoane pe care le considera responsabile pentru trimiterea lui in judecata de catre DNA, cerand demararea operatiunii "Tornado".In dosarul Black Cube, Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, in 26 ianuarie 2017, condamnarea lui Ron Weiner la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de israelian cu procurorii DIICOT, pentru ca a recunoscut toate faptele de care a fost acuzat, printre care siA.S.