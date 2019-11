Caz incredibil in Caras: Seful Ambulantei si-a santajat si terorizat fosta iubita, cu ajutorul subordonatilor

Spionata de echipajul de pe Ambulanta

Anchetatorii spun ca directorul ar fi amenintat si constrans psihic si fizic o femeie sa reia relatia intima pe care au avut-o pana in februarie 2019."Suspectul a intreprins actiuni directe de santaj (prin amenintarea cu darea in vileag a unor poze indecente menite a determina pierderea custodiei copilului minor al partii vatamate si amenintarii cu pierderea locului de munca) si indirecte prin intermediul angajatilor din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Caras - Severin, respectiv, prin intermediul a trei suspecti, doi soferi si un medic (persoane care la cererea suspectului au urmarit persoana vatamata, actiuni menite sa intimideze), precum si prin intermediul unei alte persoane pe care suspectul a chemat-o pentru a-l sprijini in actiunea de intimidare pe care a exercitat-o asupra persoanei vatamate in data de 24.10.2019)," acuza procurorii DIICOT.Incepand cu luna februarie 2019, la sfarsitul relatiei dintre cei doi, conform mesajelor de amenintare trimise de catre suspect,DIICOT precizeaza ca, in cursul lunii martie 2019, suspectul a amenintat-o prin mesaje spunandu-i ca detine filmari in ipostaze nud cu persoana vatamata, din cuprinsul lunii februarie 2019, intr-o camera de hotel din Baile Herculane si ca o poate face de rusine cu aceste imagini.Tot in luna martie 2019 seful Ambulanteipe care il are cu femeia in cauza."De asemenea, in luna iunie 2019, suspectul a adresat mesaje de amenintare persoanei vatamate, spunandu-i ca o va lasa fara serviciu si ca ii va trimite controale pentru a fi data afara.La data de 24 octombrie 2019, in jurul orelor 18:00, persoana vatamata a fost oprita in trafic de catre suspect, acesta taindu-i calea cu autoturismul pe care il conducea. Cu acest prilej, suspectul l-a chemat sa-l sprijine in aceasta actiune si pe un alt suspect dupa care a amenintat-o pe persoana vatamata ca de data aceasta nu o mai iarta, a pasuit-o destul si ca are relatii suficiente cat sa poata determina demiterea sa de la locul de munca pe care il detine," mai acuza DIICOT.Ulterior, in seara zilei de 24 octombrie 2019,, facand aluzie la posibile repercusiuni asupra firmei, in cazul in care nu face cum i se cere.In acet caz, patru perchezitii au avut loc miercuri in orasele Caransebes si Resita (sediul unei institutii publice), dar si in comuna Buchin din judetul Caras-Severin.Anchetatorii anunta ca la sediul DIICOT- Caras-Severin urmeaza a fi aduse un numar de 5 persoane pentru audieri.I.S.