DIICOT a cerut expertizarea masinii lui Dinca si a trimis la SS partea din dosar legata de apelul Alexandrei la 112

De asemenea, DIICOT anunta ca si-a declinat competenta catre Sectia speciala in privinta apelului Alexandrei Macesanu la 112.In perioada 20.08.2019 - 26.08.2019, procurorii DIICOT impreuna cu politisti specializati din cadrul Politiei Romane, delegati in cauza, au efectuat mai multe audieri, atat la sediul Politiei Caracal, cat si la sediul DIICOT - Structura Centrala.Totodata, procurorii de caz au dispus, prin ordonanta, expertizarea tehnica a autoturismului apartinand inculpatului Dinca Gheorghe, precum si a altor mijloace de proba ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare, se arata intr-un comunicat al DIICOT.Conform sursei citate, luni, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei si declinarea competentei de solutionare in favoarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), sub aspectul comiterii infractiunii de neglijenta in serviciu, cu privire la apelurile telefonice initiate de Alexandra catre 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice in astfel de situatii, avand in vedere faptul ca pe rolul acestei unitati de parchet exista deja un dosar penal avand un obiect similar.Vineri, 23 august, a fost finalizata activitatea de scanare a solului din curtea imobilului inculpatului, urmand a fi efectuata, cu un alt dispozitiv specific, activitatea de scanare a zonelor cimentate si zidite.De astazi, continua perchezitia domiciliara, in baza unui nou mandat emis de catre Tribunalul Bucuresti pentru o perioada de 15 zile.