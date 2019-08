Cazul Caracal: DIICOT a primit raportul privind oasele si dintii gasiti acasa la Gheorghe Dinca

Ziare.

Potrivit DIICOT, vineri, Institutul National de Medicina Legala a transmis DIICOT - Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar identificat in urma perchezitiei domiciliare facute in 27 iulie la locuinta inculpatului Dinca Gheorghe."Avand in vedere faptul ca, pana la acest moment, raportul asupra materialului genetic nu a fost transmis, iar rezultatele necesita a fi coroborate, opinia publica va fi informata ulterior asupra concluziilor acestora", anunta DIICOT.Expertiza antropologica arata ca oasele ridicate din curtea lui Gheorghe Dinca apartin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani , potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Digi24. Legistii, insa, nu au putut sa stabileasca vechimea acestor oase.Potrivit surselor Digi24, oasele ridicate din curtea lui Gheorghe Dinca apartin unei fete de statura mica, de 12-17 ani.Raportul antropologic, cel care stabileste caracteristicele oaselor, a fost finalizat vineri.Deocamdata nu se stie cand va fi gata testul ADN.