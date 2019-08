Cazul Caracal: DIICOT anunta ca s-au gasit oase arse si cenusa intr-un sac. Dinca spune ca sunt ale Luizei

Ziare.

Potrivit acesteia, Gheorghe Dinca sustine ca a ucis-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii si ca ramasitele ii apartin acesteia."S-au continuat cercetarile la locuinta inculpatului si a avut loc o conducere in teren cu inculpatul, unde acesta a declarat ca a abandonat un sac care continea fragmente osoase arse si cenusa. Aceasta trebuie sa fie cernuta pentru a vedea ce resturi mai sunt acolo. (...) Din declaratia sa, el asa a declarat ca este trupul Luizei. Pana nu avem rezultatele de laborator, nu ne putem pronunta", a declarat purtatorul de cuvant al DIICOT.Mihaela Porime a mai spus ca "sunt ridicate in fiecare zi urme criminalistice care urmeaza sa fie procesate".Potrivit acesteia, Gheorghe Dinca a sustinut ca a folosit aceeasi metoda ca in cazul Alexandrei si ca agresiunea s-a produs tot in locuinta sa.Purtatorul de cuvant al DIICOT a precizat ca, pana la acest moment, nu sunt indicii ca ar fi mai multe victime si nici ca Gheorghe Dinca ar fi avut complici.Pana acum nu a fost gasit telefonul Luizei.Dinca sustine ca ar fi ucis-o pe fata in ziua in care a rapit-o, iar pana in acest moment nu se stie daca acesta a si violat-o, potrivit declaratiilor reprezentantului DIICOT.Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat, dupa cercetarile facute intr-o padure de langa Caracal, ca "exista date ca exista o victima", insa nu se stie cine este, acest lucru urmand a fi stabilit dupa analiza ADN. "Omul acesta spune anumite adevaruri, dar si minte foarte mult, ca este invatat cum sa minta. De data asta a spus ceva adevarat", a spus avocatul, despre Gheorghe Dinca.Anchetatorii au gasit ramasite umane intr-o padure de langa Caracal, unde Gheorghe Dinca a sustinut ca ar fi aruncat parti din trupul Luizei Melencu, au precizat anterior surse din cadrul anchetei.