Cazul fostului sef DIPI, Gelu Oltean: Fotografii din clinica unde strainii faceau terapii exotice si scumpe cu ayahuasca

Ritualul

Anuntul de pe site

Acuzatiile DIICOT

Ce s-a gasit la perchezitii

Ce este Ayahuasca

In acelasi dosar mai sunt arestati iubita fostului sef DIPI, Vanessa Youness, proprietara clinicii de welness Youness Clinic, si cetateanul britanic Thomas Lishman.Potrivit unui comunicat de presa remis de DIICOT, pe 9 decembrie 2019 organele de urmarire penala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca Thomas Lishman urmeaza sa coordoneze in Romania, in perioada 13-15 decembrie 2019, o ceremonie spirituala cu un ritual specific medicinei amazoniene cu ayahuasca.Evenimentul ar fi organizat impreuna cu Vanessa Youness, prin intermediul a doua companii globale internationale, intr-o locatie ce urmeaza sa fie comunicata ulterior participantilor.Ayahuasca este o bautura traditionala folosita de triburi amerindiene, ce are ca baza DMT - dimethyltryptamine - drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor.Scopul oficial declarat al celor doua companii era terapia integrativa dinamica de grup pentru evolutia interioara, in cadrul unor ceremonii spirituale, sub coordonarea unui/unor shamani, unde se prepara si se consuma Ayahuasca.Ayahuasca este un amestec din Chacruna (contine DMT) - planta ce genereaza viziuni si halucinatii - si vita de Ayahuasca, un amestec de ierburi, folosit in trecut in scopuri religioase si samanice in bazinul amazonian."Inculpatul isi promova evenimentele de acest gen prin intermediul unui website, folosind ca acoperire o firma de turism, inregistrata in paradisul fiscal Isle of Man, situata in Marea Irlandei.Pentru participarea la evenimentul din Romania, participantii trebuiau sa achite suma de 550 de euro de persoana, daca aceptau sa fie cazati in camere pentru doua persoane, sau 1.100 de euro de persoana, daca participantul dorea sa fie cazat singur, iar sumele de bani trebuiau virate intr-un cont indicat de catre organizator," acuza DIICOT.Potrivit unor surse judiciare, este vorba de site-ul http://www.thehiddendoorway.com , pe care sunt afisate detaliile evenimentului din Romania.Locatia a fost identificata in satul Stanesti, localitatea Racari (Dambovita).Inscrierea participantilor se efectua prin completarea mai multor date personale pe respectivul website si, ulterior, prin conditionarea participarii de o recomandare transmisa prin email de un alt participant la un eveniment anterior.In urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a stabilit ca cele doua companii organizeaza retreat-uri care au fost interzise de comunitatea internationala, deoarece pun in pericol vietile participantilor, iar substantele halucinogene utilizate in cadrul ritualurilor sunt interzise.Potrivit DIICOT, Oltean si iubita lui sunt acuzati ca au pus la dispozitia consumatorilor droguri, cei doi facilitand consumul de droguri celor care au fost racolati in acest scop si au platit taxe de participare la eveniment sub forma deghizata a unor donatii.In cazul lui Thomas Lishman, acesta este acuzat ca in cadrul unor ritualuri traditionale spirituale a oferit spre consum ayahuasca unui numar de 38 de participanti la evenimentul organizat de Vanessa Youness, in data de 13 decembrie 2019."La data de 14 decembrie 2019, a fost efectuata o perchezitie domiciliara pe raza localitatatii Racari, judetul Dambovita, iar cu ocazia patrunderii in imobilul perchezitionat au fost identificate spatii de cazare in cladirea principala a clinicii, unde se afla un numar de 42 de persoane, printre care si inculpatii Oltean Gelu Marian, Thomas Ivor Mowbray Lishman si Youness Amal- Vanessa," explica DIICOT.In urma perchezitiei domiciliare au fost ridicate trei kilograme de ayahuasca, precum si doua kilograme de fragmente vegetale ce contin aceleasi substante halucinogene.Duminica, Tribunalul Brasov a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 30 de zile.Potrivit procurorilor DIICOT, Ayahuasca este un drog halucinogen de mare risc, un amestec de plante medicinale folosit cu secole in urma de samanii din padurea tropicala din Amazon in ritualurile de calauzire a oamenilor.Ayahuasca se refera atat la ceremonia de vindecare amazoniana, cat si la bautura sacra care se bea in timpul acesteia.Ayahuasca este considerata, in mod eronat, o singura planta, dar este, de fapt, o combinatie din doua plante: frunze de Chacruna, cunoscuta si sub denumirea de Psychotria viridis, si tulpina plantei agatatoare Banisteriopsis caapi.Chacruna contine o substanta numita dimetiltriptamina (DMT), foarte similara ca structura cu serotonina si un compus prezent in ciupercile magice.Ayahuasca are alcaloizi beta-carbolini printre care harmina, harmalina si tetrahidroharmina care blocheaza actiunea enzimelor de monoamino-oxidaza si permit DMT sa raman activa. Odata ingerata, substanta trece bariera sange-creier pana cand DMT va ajunge la receptorii din creier, declansand reactia neuronilor. Efectul bauturii apare in aproximativ jumatate de ora de la consum si persista aproximativ sase ore.Cel mai interesant aspect al halucinatiilor pe care le declanseaza ayahuasca este ca, spre deosebire de efectul pe care il au droguri ca LSD sau ciupercile magice, experienta ayahuasca ii face pe oameni sa devina tot mai constienti de faptul ca halucineaza.