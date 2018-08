Cinci "mascati" de la Jandarmerie sunt anchetati dupa ce au "jucat" in videoclipul manelistului Dani Mocanu, judecat pentru proxenetism (Video)

Foto: Youtube/Dani Mocanu Oficial

Parchetul Militar a solicitat documente de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita dupa ce, anul trecut, mai multi jandarmi de la trupele de interventie au participat la filmarea unui videoclip al manelistului Dani Mocanu, a declarat, joi, pentru Agerpes, seful institutiei, Viorel Matei.Potrivit conducerii IJJ Dambovita, dupa ce s-a filmat videoclipul a fost declansata o ancheta interna, iar jandarmii care au participat la filmari au fost sanctionati disciplinar."Nu stim daca este o ancheta sau nu, de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Bucuresti ni s-au cerut niste documente pe care le-am transmis.Da, din cate am inteles din declaratiile colegilor nostri, la data respectiva nu au stiut despre cine este vorba si ca este manelist. Cand se fac filmari, nu se foloseste fundalul sonor, dupa aceea, se monteaza imaginile cu sunet. S-a filmat in cursul anului trecut, in 2017. Am vazut si eu cand a fost declansata procedura de verificari interne la noi"⁣, a precizat Viorel Matei.Acesta a negat vehement ca jandarmii sau inspectoratul ar fi primit bani de la manelist."Nu, exclus. Nici lor, nici unitatii, asa cum s-a vehiculat in presa. De altfel, nici nu se putea executa o prestare de servicii decat in anumite conditii legale, care nu erau indeplinite.Nu putem sa primim sponsorizari decat pentru anumite activitati si aceasta nu a intrat in prevederile legale"⁣, a precizat Viorel Matei.In luna septembrie 2017, manelistul Dani Mocanu era implicat intr-un dosar de proxenetism, dosar in care DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita a facut mai multe perchezitii domiciliare. La acele perchezitii au participat si jandarmi damboviteni.