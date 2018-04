Cine e milionarul italian, stabilit de 20 de ani la Pitesti, care ar fi spalat banii mafiei Camorra in Romania

Presa din Italia descrie averea lui Inquieto

Si-ar fi finantat tovarasii din puscarie

Afaceristul este acuzat de spalare de bani si asociere in scopul comiterii de infractiuni de tip mafiot.Descinderile procurorilor DIICOT au fost facute in paralel cu cele ale Directiei Generale Antimafia din cadrul Procuratorii din Napoli. Fratele lui Nicola Inquieto, Giuseppe (38 de ani), a fost retinut in Italia.Potrivit anchetatorilor italieni, cei doi frati fac parte din clanul mafiot Casalese, factiunea condusa de Michele Zagaria, supranumit "Capastorta". Practic, procurorii DIICOT au pus in aplicare un mandat european de arestare emis de catre autoritatile judiciare din Italia. La Repubblica publica un articol intitulat "Trezoreria clanului Casalese a fost descoperita in Romania". Potrivit publicatiei, procurorul italian Giuseppe Linare a pus sub sechetru la Pitesti aproape 400 de apartamente care erau puse pe numele unei firme controlate de Nicola Inquieto.La Repubblica a postat si un video de la perchezitiile din casa lui Nicola Inquieto si un bloc aflat in constructii. Presa din Pitesti arata ca Nicola Inquieto era un cunoscut investitor imobiliar pe piata locala, a construit sute de apartamente prin firmele sale si detine cel mai modern centru spa din Arges.Perchezitiile de astazi ar fi vizat si societatile detinute de omul de afaceri italian: Daniela Constructii, Italy Constructii, Vitality Spa si o cafenea. Avocatul omului de afaceri sustine ca suspiciunile sunt nefondate si ca nu i s-a adus, deocamdata, nicio acuzatie.intr-un comunicat de presa ca activitatile comerciale desfasurate de catre cele patru societati infiintate de Nicola Inquieto, pe teritoriul Romaniei, in judetul Arges, s-au derulat sub o aparenta legalitate."Profiturile obtinute in domeniul imobiliar au fost transferate de asemenea in mod disimulat catre membrii familiei sale din Italia, acestia din urma avand rolul de persoane interpuse in circuitul infractional, adevaratul scop fiind de fapt finantarea clanului de tip mafiot Zagaria, care actioneaza pe teritoriul Italiei", acuza DIICOT."Totodata, din continutul procedurii penale reiese ca suspectul I.N. (Nicola Inquieto - n.red.) a finantat printre altele si sprijinit in mod concret detinutii clanului Dei Casalesi, o fractiune a clanului de tip mafiot Zagaria", este concluzia procurilor DIICOT.Liderul clanului, Michele Zagaria, a fost supranumit Capastorta (Cap gresit/stricat - n.red.) pentru brutalitatea sa, este inchis in Italia unde executa o condamnare pe viata. El a fost acuzat de asociere cu organizatii de tip mafiot, crima, extorsiune si jaf armat, a fost trecut in anul 2000 pe lista celor mai periculosi urmariti general din Italia.A fost condamnat in absenta, la mai multe pedepse cu inchisoarea pe viata intr-un caz denumit de presa italiana "Procesul lui Spartacus", alaturi de alti 35 de membri ai clanului Casalesi. Michele Zagaria a fost arestat in 2011.Clanul Casalesi este o factiune din Camorra, organizatia mafiota care activeaza in Campania, si este implicat in traficul de droguri, santajarea oamenilor de afaceri si in coruptia din industria de constructii.