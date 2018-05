Cine sunt procurorii Daniel Horodniceanu si Felix Banila, candidati la sefia DIICOT

Care este procedura

Daniel Horodniceanu este in prezent procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), iar Banila este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau.Astazi a fost a fost ultima zi in care procurorii au putut depune cereri de inscriere la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DIICOT. Cei doi procurori vor avea un interviu cu ministrul Justitiei, in perioada 9 mai 2018- 11 mai 2018. Ministrul va fi sprijinit, la interviu, de secretarii de stat din institutie.Conform legii, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestoradintre procurorii care au o vechime minima de zece ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Daniel Horodniceanu (44 de ani) conduce DIICOT din mai 2015. Potrivit legii, magistratul mai are dreptul la inca un mandat.Horodniceanu s-a nascut la 26 mai 1974. In 1996 a absolvit cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Mihai Kogalniceanu" din Iasi, ca sef de promotie. Din 1997, este licentiat in drept al Universitatii "L. Blaga" din Sibiu.A ocupat functiile de: consilier juridic in cadrul Consiliului Judetean Iasi (august-decembrie 1998); procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni (ianuarie 1999-mai 2000); procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani (iunie 2000 - iunie 2002); procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi (iunie 2002 - octombrie 2005); procuror la DIICOT Iasi (noiembrie 2005 - iunie 2006); procuror-sef al Biroului Teritorial Iasi din cadrul DIICOT (iunie 2006 - iunie 2009); procuror in cadrul Serviciului Teritorial DIICOT Iasi (iunie 2009-iunie 2012).In iunie 2012, a devenit procuror-sef in cadrul Serviciului Teritorial Iasi in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Felix Banila (46 de ani) este in prezent procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In 2016, el a candidat fara succes si pentru un post in CSM. In perioada 2010- 2017 a condus Parchetul Tribunalului Bacau.Felix Banila s-a nascut pe 26 decembrie 1972. In 1996 a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi. Cariera in magistratura a inceput-o in pe 15 decembrie 1996, ca procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Moinesti, unde a stat pana in 2008.Din acest parchet a fost delegat, ulterior promovat, la Parchetul Tribunalului Bacau.In perioada 1 august 2007 - 31 decembrie 2007, Banila a fost delegat procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau.