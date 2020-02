Clubul din Caracal unde minore erau fortate sa se prostitueze functiona intr-o cladire a primariei

Ziare.

Imobilul a fost cumparat la licitatie in anul 2018 de catre Consiliul Local Caracal si acolo functioneaza birouri ale Companiei de Apa de Olt si Directiei de Administrarea Patrimoniului din cadrul primariei municipiului, a mentionat viceprimarul Dan Valentin Ionescu."Cladirea a fost cumparata prin licitatie in 2018, de catre Consiliul Local Caracal si in acea cladire se afla din 2017 acest club. A fost preluat si contractul cu clubul acela. Deci clubul functiona acolo din 2017 si are autorizatie de bar si club cu program de functionare de la 16,00 la 4,00, deci perfect legal. Daca era sa faca cineva control, ca facea ceva ilegal, politia trebuia sa faca, pentru ca primaria nu are cum sa-i controleze sa vada daca respectivul are 18 ani, are 14 ani sau stiu eu cat, nu are competenta pe treaba asta. Clubul platea chirie, avem o directie de Patrimoniu, care se ocupa de inchirieri", a mai spus viceprimarul municipiului Caracal.Ionescu a adaugat ca municipalitatea a cumparat imobilul, situat in centrul orasului, in apropiere de Casa Armatei si Teatrul National, pentru ca in trecut acesta a apartinut unei societati al carui actionar unic a fost consiliul local si pentru ca acolo functioneaza birouri ale Directiei de Administrare a Patrimoniului."Cladirea initial a fost a unei societati al carei unic actionar a fost CL Caracal, respectiv IGO, care a dat faliment, iar in anul 2017 lichidatorul judiciar a inchiriat un spatiu pentru acest club. CL Caracal a cumparat-o pentru ca acolo functioneaza o sectie a Companiei de Apa Olt, care deserveste orasul, si Directia de Administrare a Patrimoniului, care se ocupa de intretinerea si curatenia spatiilor verzi din municipiu. Au intrari separate. Dupa ce a cumparat cladirea, municipalitatea a preluat de la lichidator si contractul de inchiriere pentru club. Asa a fost conventia, ca sa se continue contractul, dar ca a calcat el pe de laturi aia e problema lui. Nu au fost plangeri, probleme", a mai declarat viceprimarul.Opt perchezitii au fost efectuate, miercuri, in judetele Arges si Olt, la domiciliile unor suspecti de trafic de minori si pornografie infantila care actionau la Caracal , a anuntat DIICOT intr-un comunicat transmis miercuri.Descinderile au fost efectuate de ofiterii de politie judiciara de la BCCO Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, fiind vizati cinci suspecti cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, trafic de minori, pornografie infantila si complicitate la pornografie infantila."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2017, pe raza orasului Caracal, s-a constituit un grup infractional organizat care, sub paravanul unui club de noapte, ar fi recrutat tinere minore in vederea participarii la spectacole pornografice sau in scopul obligarii la practicarea prostitutiei. In urma cercetarilor efectuate, a rezultat faptul ca minorele erau obligate sa invete sa danseze la bara, sa determine clientii sa consume de la bar cat mai multe bauturi si, in cazul in care acestia doreau sa intretina relatii sexuale, ii conduceau in diferite separeuri unde, contra sumei de 200 lei, intretineau raporturi sexuale, mintind clientii ca au varste cuprinse intre 18 si 19 ani", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, liderii grupului infractional incasau banii pentru serviciile sexuale prestate de minore, iar dimineata fetele primeau un salariu de 200 de lei, un comision din consumatie si jumatate din banii obtinuti in urma intretinerii de raporturi sexuale contra cost.