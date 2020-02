Codrin Stefanescu, citat la DIICOT in calitate de suspect: Am primit o citatie cu toti cei din conducerea PSD Caras-Severin

Ziare.

"Am primit o citatie de la DIICOT Resita, Caras-Severin, in calitate de suspect, cu toti cei din conducerea PSD Caras, din ce mi-au zis ei acum, adica senatori, deputati, primari. Nu mai stim care sunt suspecti, care sunt martori, e o amestecatura. O sa plec de dimineata la prima ora (vineri - n.r.), sa ma duc pana acolo sa vad despre ce este vorba", a declarat Stefanescu pentru Agerpres.El a adaugat ca nu stie pentru ce a fost chemat la DIICOT si va face o declaratie de presa dupa audiere."Am vazut ce scrie presa din Ardeal, spune ca situatia este in felul urmator: ca cei din PSD Caras, in doi ani ani de zile, au facut niste numiri in teritoriu si numirile astea nu sunt pe placul celor de la DIICOT, ca nu am alta explicatie logica. Numiri politice se fac in toate partidele aflate la guvernare.PNL, de exemplu, in trei luni a schimbat tot in Caras si nu numai in Caras, peste tot. Tot inseamna toti directorii de la deconcentrate pana la nivel de portar, ceea ce PSD nu a facut niciodata. Amanunte nu pot sa dau ca nu stiu, o sa vedem la fata locului", a mentionat acesta.Codrin Stefanescu a afirmat ca este chemat in calitate de secretar general al PSD si ca in aceasta calitate a fost, in Caras, doar de doua ori."Eu, in calitate de secretar general al partidului, cu asta ma cheama, am fost de doua ori in viata mea in Caras. O data dupa plecarea lui Mocioalca la Pro Romania, m-am dus sa configurez impreuna cu cei de acolo o echipa de conducere interimara, ca asta au cerut primarii la centru, si la vreo cateva luni distanta, la vreo trei luni distanta, prima data a fost in ianuarie, si prin martie - aprilie, aproape de campania electorala, am fost impreuna cu Dragnea si cu vreo sapte ministri si cativa din conducerea centrala a partidului intr-un turneu in judete, inclusiv in Caras, unde am stat sase ore cand au avut ei alegeri statutare", a precizat el.