Conducerea MAI a cerut politistilor ca mama Luizei Melencu sa fie adusa la DIICOT fara sa ii fie lezate drepturile

"Astazi, 27 septembrie, Tribunalul Bucuresti, Sectia I Penala, la solicitarea DIICOT, a emis un mandat de aducere pe numele unei femei din judetul Dolj. In mandat, magistratii au dispus Politiei si Jandarmeriei sa aduca la sediul DIICOT o persoana, inclusiv prin patrunderea in domiciliul acesteia, pentru a fi ascultata intr-o cauza penala si pentru prelevarea de probe biologice.Avand in vedere evolutia situatiei, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus Inspectorului General al Politiei Romane sa ia toate masurile pentru a pune in aplicare dispozitia instantei, respectand legea, dar fara a leza drepturile persoanei pe numele careia a fost emis mandatul de aducere", a transmis, vineri seara, Ministerul Afacerilor Interne, printr-un comunicat.Conducerea MAI a dispus Inspectorului General al Politiei Romane cadatele privind evolutia situatiei de fapt sa fie comunicate public, in dinamica.Mai multi jandarmi si politisti s-au prezentat, vineri dupa-amiaza, in localitatea Diosti, la locuinta familiei Melencu, pentru a o duce pe mama Luizei la DIICOT, urmand sa ii fie prelevate noi probe biologice.Femeia a refuzat sa mearga, iar bunicul fetei a amenintat ca isi da foc si si-a turnat combustibil pe haine. Barbatul a suferit pusee de hipertensiune.Seful DIICOT, procurorul Felix Banila, spune, referindu-se la interventia jandarmilor la locuinta familiei Luizei Melencu, ca "nimeni nu este indreptatit sa invoce lipsa de incredere pentru a nu se supune executarii unei autorizatii a unui judecator". In plus, Banila sustine ca actiunea din localitatea Diosti nu a fost "un exercitiu de forta excesiva".