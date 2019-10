"Congres" al interlopilor din Romania pentru a discuta despre protectia unui investitor strategic pe piata jocurilor de noroc

Santaje, droguri si extorcari

DIICOT: Controla piata drogurilor din Timisoara

Paravanul afacerilor

Presiuni asupra victimelor

Relatii in Politie

Detaliile apar in comunicatul procurorilor DIICOT, in cazul interlopului Lucian Adrian Boncu, cel care a "reprezentat" mediul interlop din Timisoara la aceasta intalnire. 20 de persoane sunt cercetate in acest caz.Acuzatiile: constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc, punerea la dispozitie, cu orice titlu, a unei locuinte pentru consumul ilicit de droguri.In cazul lui Boncu, procurorii DIICOT arata ca influenta nociva care a fost exercitata de catre relatiile din mediul interlop asupra desfasurarii normale a activitatilor din mediul economic si asupra sigurantei sociale, in general, a fost evidentiata intr-un eveniment desfasurat in luna septembrie 2019, la care au participat liderii interlopi din mai multe judete."Astfel, un important investitor a intentionat sa deschida in principalele orase din tara mai multe cazinouri, valoarea investitiei fiind foarte mare si avand potentialul de a-l propulsa ca principal actor pe acest segment de piata.Pentru a-si asigura protectia viitoarelor afaceri, investitorul a apelat la lumea interlopa din Romania, stiind faptul ca o afacere de acest profil nu s-ar putea derula in conditii normale, fara "girul" mediilor interlope din principalele orase," explica procurorii.In acest scop, ar fi avut loc o intalnire la care au participat principalii lideri interlopi din orasele importante, respectiv din Iasi, Sibiu, Arad, mediul interlop din Timisoara fiind reprezentat de catre Lucian Adrian Boncu.Referitor la acest caz, DIICOT arata ca, in intervalul 2017-2019, la nivelul Timisoarei s-a constituit si a actionat un grup infractional organizat, avand ca scop derularea de activitati pe linia traficului cu droguri de mare risc, respectiv cocaina.Nucleul acestui grup a fost reprezentat de catre mai multi exponenti ai lumii interlope din oras, care de-a lungul timpului au fost implicati si in alte activitati infractionale comune (santaje, reglari de conturi, extorcari).Protectia activitatilor infractionale ar fi fost realizata de catre Lucian Adrian Boncu, "un lider marcant al lumii interlope din municipiului Timisoara, care a asigurat protectia principalilor dealeri, iar in cazul in care intre unii dintre acestia apareau conflicte, inculpatul intermedia normalizarea relatiilor, in vederea derularii fara incidente a activitatii infractionale."Pentru sprijinul acordat, Lucian Adrian Boncu ar fi fost recompensat periodic fie cu diferite sume de bani rezultate din traficul de droguri, fie prin oferirea de droguri pentru consum.S-a retinut faptul ca gruparea a controlat majoritar piata de cocaina din oras, marea parte a dealerilor locali si a consumatorilor constanti de cocaina aprovizionandu-se de la membrii gruparii.De asemenea, patrunderea pe piata din Timisoara a oricarui alt dealer din afara se putea realiza doar cu acordul si in conditiile stabilite de catre acestia."Caracteristic tuturor acestor furnizori era faptul ca distribuiau cocaina doar catre un cerc foarte restrans de dealeri locali si consumatori fideli, de a caror incredere s-au asigurat de-a lungul timpului.De asemenea, furnizarea cantitatilor de droguri se realiza de cele mai multe ori in incinta unor imobile folosite de catre acestia, aspect care a facut foarte dificila monitorizarea sau prinderea in flagrant a furnizorilor," explica procurorii.Paravanul utilizat de catre Lucian Adrian Boncu pentru acoperirea activitatilor sale infractionale l-ar fi constituit o societate comerciala, ce are ca obiect activitati de protectie si garda, firma fiind infiintata initial de catre inculpat si preluata formal de catre un apropiat al acestuia.Prin intermediul luptatorilor angajati in cadrul firmei de paza si a apropiatilor sai, Lucian Adrian Boncu ar fi avut posibilitatea de a exercita presiuni asupra foarte multor agenti economici (in special cluburi, restaurante, sali de jocuri de noroc), a caror activitate putea fi periclitata in situatia in care victimele nu ar fi fost de acord sa cotizeze diferite sume, sub aparenta unor contracte de prestari servicii de paza si protectie.De asemenea, prin intermediul acestora, s-au exercitat diferite constrangeri si asupra unora dintre clientii diferitor agenti economici, care "deranjeaza" sau pentru alte reglari de conturi.Totodata, Lucian Adrian Boncu s-ar fi folosit si de serviciile unor grupuri locale, cunoscute cu preocupari violente, cum este cazul unui grup coordonat de catre un luptator de performanta, cu participari la diferite competitii de MMA, aspect care i-a atras o reputatie specifica in lumea interlopa."Acesta, impreuna cu un cerc de apropiati, a fost implicat in ultimii ani in multiple incidente violente, in special agresiuni indreptate impotriva diferitor persoane, in scopul reglarii de conturi sau pentru a-i determina, la solicitarea unor apropiati, sa consimta la efectuarea diferitor activitati, sa-si retraga diferite plangeri penale sau actiuni in justitie etc.," acuza anchetatorii.In cvasi-majoritatea acestor cazuri, ca urmare a presiunilor exercitate de catre membrii lumii interlope, victimele fie nu au mai depus plangeri, fie si le-au retras ulterior, facand imposibila astfel tragerea la raspundere penala a agresorilor.In contextul acestor activitati infractionale, Lucian Adrian Boncu le-ar fi asigurat protectia colaboratorilor sai, prin exercitarea influentei pe care o avea atat in mediul interlop, cat si in randul organelor de politie, astfel incat sa stopeze la timp orice demersuri judiciare care i-ar putea viza.Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca Lucian Adrian Boncu si-ar apropiat in timp diferite cadre de politie din IPJ Timis, rolul acestora fiind acela de a-i sprijini activitatea infractionala, prin oferirea de informatii legate de eventualele anchete care il vizeaza sau de date nepublice, cum sunt cele din bazele de date informatizate ale politiei.Astfel, un exemplu in acest sens l-ar fi reprezentat Ilin Dragan, agent de politie, cu care inculpatul Lucian Adrian Boncu a avut diferite intalniri.I.S.